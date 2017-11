Deutschland geht leer aus Die Enttäuschung in Bonn und Frankfurt ist groß: Zwei EU-Behörden ziehen aus London nach Paris und Amsterdam.

London war bisher der Sitz der EU-Arzneimittelagentur EMA. © dpa

Das Ringen war vergeblich: Viele Monate hatten Bonn und Frankfurt mit prominenter Unterstützung versucht, zwei der EU-Agenturen zu gewinnen, die nun von London abziehen. Doch der Versuch misslang: Europas Arzneimittelbehörde geht nach Amsterdam. Für die Bankenaufsicht bekam Paris den Zuschlag. Die Vertreter der Mitgliedstaaten warfen die deutschen Bewerber am Montagabend im Laufe von drei Runden ihres Städte-Castings raus. Dabei hatten sich der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und frühere NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement (SPD) für die Stadt am Rhein und „Euro-Vater“ Theo Waigel, einst Bundesfinanzminister und CSU-Chef, für Frankfurt stark gemacht. Doch beide Bewerbungen scheiterten – ein Prestigeverlust für die Bundesrepublik.

Die niederländische Metropole Amsterdam darf sich künftig mit der rund 1 000 Beschäftigten großen EU-Einrichtung schmücken – obwohl in der früheren deutschen Hauptstadt Bonn mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine vergleichbar zentrale Einrichtung besteht. Für die ohnehin notwendige Kooperation wäre die Anbindung ein großer Effizienzgewinn gewesen.

Doch im Hintergrund des seit Wochen andauernden Ringens ging es nicht mehr nur alleine um sachliche Fragen. Prominente und lukrative EU-Agenturen sind Motoren für die regionale Wirtschaft. In London entstanden im Laufe der Jahre im Umfeld der EMA mehrere Tausend weiterer Kanzleien, Agenturen und Pharma-Filialen. Mit rund 26 000 Besuchern aus aller Welt, die zu Fachgesprächen und Konferenzen anreisen, gilt die Agentur für Medikamente als ein Beschäftigungsgarant für Gastronomie, Hotels, Schulen und Kindergärten. Doch den Ausschlag gab wohl am Ende eine interne Umfrage der EMA, die vor einigen Wochen ihre Mitarbeiter gefragt hatte, welche Stadt sie bevorzugen würden. Schon da hatte sich abgezeichnet, dass fast die Hälfte der Pharma-Spezialisten im Fall eines Umzugs nach Bonn die Agentur verlassen würden.

Dabei hatten die deutschen Diplomaten bis zuletzt versucht, eine Mehrheit für ihren Standort zu erreichen. Offenbar plante das Kanzleramt ein Gegengeschäft: Die Rhein-Metropole sollte die EMA bekommen, dafür hätte sich der deutsche Vertreter bei dem gestrigen Voting für einen Umzug der Europäischen Bankenaufsicht EBA in die griechische Hauptstadt eingesetzt.

Die EU-Kommission machte allerdings früh klar, dass sie weder Bonn noch Frankfurt für geeignet hält: Im Gegensatz zu anderen Städten hatte Deutschland nämlich keine Mietfreiheit für die künftigen Standorte angeboten. In Brüssel war das vor allem deshalb aufgefallen, weil der Abzug der Arzneimittelbehörde ein tiefes Loch in den Etat reißt. Schließlich hatte die EU-Verwaltung für die EMA einen Mietvertrag unterschrieben, der – so merkte man erst im Nachhinein – keine Kündigungsklausel enthält. Ergebnis: Das Mietverhältnis läuft noch bis zum Jahre 2039. Bis dahin summieren sich die vereinbarten Zahlen auf 347,5 Millionen Euro. Die Vereinbarung ist nicht aufhebbar.

