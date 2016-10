„Deutschland darf keine Waffen mehr liefern“ Karin Leukefeld kennt Syrien wie kaum ein anderer deutscher Journalist. Am Sonnabend ist sie in Meißen zu Gast.

Der Mittlere Osten ist das zweite Zuhause von Karin Leukefeld: Das Bild zeigt sie 2015 im Palästinenserlager Jarmuk in Damaskus. Regelmäßig berichtet die Korrespondentin aus Syrien. Sie hat Ethnologie, Islam- und Politikwissenschaften studiert. © privat

Seit fünf Jahren wird in Syrien gekämpft. Immer wieder werden in umkämpften Gebieten Journalisten entführt – deshalb gibt es dort kaum noch ausländische Korrespondenten. Eine Ausnahme bildet Karin Leukefeld – die schon seit 2000 aus dem Mittleren Osten berichtet, und seit 2010 als Journalistin in Syrien akkreditiert ist. Die SZ sprach mit Karin Leukefeld, die Sonnabend in Meißen zu Gast ist.

Frau Leukefeld: Wie wird man als Frau in so einem Umfeld aufgenommen?

Ich habe noch nie Probleme als Frau gehabt. Die Menschen, denen ich begegne, sind immer sehr respektvoll, vermutlich auch, weil ich eine Ausländerin bin.

Welche Erfahrungen aus Syrien haben Sie besonders bewegt?

Ich kenne Syrien von früher und bin erschüttert über das, was dort geschieht. Alle Familien sind betroffen, alle haben Angehörige, Wohnungen, ihre Lebensgrundlagen verloren. Die Zerstörung ist sehr groß, der Krieg und die wirtschaftlichen Probleme, die durch die Wirtschaftssanktionen von USA und EU verschärft werden, zerrütten die Gesellschaft. Die Abwanderung junger, gut ausgebildeter Fachkräfte trifft die Bevölkerung hart.

Wie bewerten Sie die Berichterstattung über den Krieg in Syrien?

Leider sind kaum deutsche Korrespondenten vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Die großen Medien übernehmen Agenturmeldungen, ihre Berichte und Kommentare folgen in der überwiegenden Mehrheit der westlichen Politik, die den syrischen Präsidenten Assad und Russland zu den Hauptverantwortlichen erklärt. Die Interessen von Regionalmächten, von internationalen Mächten, auch von der EU, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, werden kaum reflektiert. Die schwierige Gemengelage des innersyrischen Konflikts wird kaum erklärt. Das aber wäre die Aufgabe der Medien – nicht, Partei zu ergreifen.

Haben Sie Hoffnung auf eine dauerhafte friedliche Lösung für die Region?

Die Syrer können sich miteinander auf ein Ende der Gewalt einigen und – mit Unterstützung – auch einen Versöhnungsprozess einleiten. Die syrische Gesellschaft hat ein großes, tolerantes Potenzial.

Wie könnte diese Lösung aussehen? Könnte Deutschland dabei helfen?

Die Lösung können nur die Syrer selber verhandeln. Die Bundesregierung hat leider sehr früh und einseitig – politisch, medial und finanziell – Partei für einen Teil der Opposition ergriffen, die Nationale Koalition und den Hohen Verhandlungsrat. Diese Gruppen werden auch von den USA, der Türkei und von den Golfstaaten unterstützt. Diese Parteinahme sollte die Bundesregierung aufgeben. Es dürften auch keine Waffen mehr aus Deutschland in die Golfstaaten geliefert werden, die von dort an die Kampfgruppen in Syrien weitergeliefert werden.

Was ist mit Präsident Assad?

Die Bundesregierung müsste aufhören, den Rücktritt von Präsident Assad zu fordern. Die Wirtschaftssanktionen gegen Syrien sollten von Deutschland nicht verlängert werden.

Gespräch: Christoph Scharf

Karin Leukefeld hält Sonnabend, 8. Oktober um 10 Uhr im Jesus Zentrum Meißen (ehemals Aktivist), Elbgasse 1 einen Vortrag auf Einladung des Linken-Kreisverbands.

