Deutschland-Cup der Mountainbiker Auch Starter aus dem Oberland feierten Erfolge.

Orientierungssport. Gemeinsam mit ihrem Partnerverein aus Decin organisierten die Sportler vom OL-Team Wehrsdorf kürzlich internationale Orientierungswettkämpfe für Mountainbiker. Diese gingen in die Wertung des Deutschland-Cups, den tschechischen Cup und für die Elitefahrer in die Weltrangliste ein. Anspruchsvolle bergige Strecken zwischen Schluckenau und dem Valtenberg – kombiniert mit kniffligen Routen – stellten hohe Anforderungen an die über 300 Starter. Regelrecht legendär vor allem auf den langen Strecken wurde der mit Wurzeln und Steinen gespickte Grenzpfad zwischen dem Taubenberg und dem „tschechischen Nordpol“ bei Steinigtwolmsdorf.

In den Hauptklassen der Damen und Herren siegten die Nationalmannschaftsfahrer aus Tschechien. Aber es gab auch Wehrsdorfer Erfolge. Den vierten Platz auf der Langstrecke der AK 14 erkämpfte sich Valentin Matussek. Sechster wurde Leopold Paul vor Per Hähnel und Josef Herrmann. In der AK 17 erreichte Tobias Gehser Rang sieben. Jens Junghanß kam in der AK 40 auf Platz drei. Auf der Kurzstrecke der Herren wurde Sebastian Dethloff Zweiter und bei den Mädchen der AK 12 war Charlotte Herrmann vom OL-Team als Fünfte die beste deutsche Starterin. (ks)

