Deutschland-Achter auf Kurs Das deutsche Ruder-Paradeboot ist gut in Form. Beim Weltcup in Posen zeigt sich der Achter überzeugend. Und auch im Männer-Einer macht ein Deutscher von sich reden.

Gut in Form: der Deutschland-Achter © Archiv: dpa

Den Test bestanden, für das Finale gerüstet. Der Deutschland-Achter hat sein erstes Rennen beim Weltcup in der polnischen Stadt Posen völlig ungefährdet gewonnen. Der Europameister holte sich mit dem Sieg über den EM-Zweiten Polen und Australien Selbstvertrauen für den nächsten Kraftakt. Insgesamt stehen zehn deutsche Boote in den Endläufen am Sonntag.

Trotz widriger Bedingungen mit starkem Schiebewind und Regen zeigte der Achter am Samstag eine ähnlich souveräne Vorstellung wie beim Gewinn des EM-Titels vor drei Wochen. Das deutsche Flaggschiff startete im Probelauf für das Finale gewohnt schnell und lag bei Streckenhälfte sogar auf Kurs Richtung Weltbestzeit.

Bei einem Vorsprung von einer Bootslänge konnte es sich die Crew um Schlagmann Hannes Ocik aus Schwerin dann leisten, Kräfte für das entscheidende Rennen am Sonntag zu sparen. „Die anderen Boote kamen am Anfang erst einmal nicht mit. Entscheidend ist aber, dass wir weiter an uns arbeiten“, sagte Bundestrainer Uwe Bender.

Den Finaleinzug machte auch Tim Ole Naske perfekt. Der 21-jährige Hamburger belegte im Halbfinale den zweiten Platz hinter dem Olympia-Sechsten Angel Fournier Rodriguez aus Kuba. Trotz anfänglicher Führung musste Naske ihn bei Streckenhälfte vorbeiziehen lassen, kam aber vor dem Sieger des ersten Weltcups, Nico Stahlberg aus der Schweiz, ins Ziel.

„Ich freue mich über meine erneute Finalteilnahme. Hier wird die Holzmedaille, also Platz vier, aber das Höchste der Gefühle sein“, sagte der EM-Fünfte angesichts der starken Einer-Konkurrenz.

Mit zehn deutschen Booten und vielen jungen Ruderern in den Finals kann der Deutsche Ruderverband eine zufriedenstellende Zwischenbilanz ziehen. „Das ist ein gutes Ergebnis. Aber wir wissen auch, dass hier viele Nationen fehlen“, sagte Cheftrainer Marcus Schwarzrock, der am zweiten Regattatag nur wenige Ausfälle verzeichnen musste. (dpa)

