Deutsches Haus wird abgerissen Die frühere Sebnitzer Kneipe verschwindet. Das soll zügig passieren.

Das Deutsches Haus wird demnächst abgerissen. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Die frühere Kneipe Deutsches Haus in Sebnitz wird voraussichtlich noch im Frühjahr abgerissen. Die Abbrucharbeiten für das Gebäude am Grenzübergang nach Tschechien werden demnächst ausgeschrieben, das hat der Stadtrat beschlossen. Das Gasthaus ist seit Ende 2016 geschlossen, nachdem der Betreiber in Rente ging. Ebenfalls abgerissen wird das knapp 200 Meter entfernt von der Kneipe stehende Haus Böhmische Straße 44. Die Stadt hatte die beiden alten Gebäude mit dem Ziel des Abrisses angekauft. (SZ/dis)

zur Startseite