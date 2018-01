Deutscher unter den Toten in Prag

Schwierige Löscharbeiten in einem alten und verwinkelten Hotel in Prag. © dpa

Prag. Ein Hotelbrand in Prag hat vier Menschen das Leben gekostet. Unter den Todesopfern ist auch ein 21 Jahre alter Deutscher, wie die tschechische Polizei am Sonntag mitteilte. Er sowie eine 20 Jahre alte Touristin aus Südkorea seien noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstagabend gestorben. Zwei Frauen erlagen am Sonntag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Zahlreiche Menschen zogen sich Rauchvergiftungen zu: Sieben Personen wurden teils schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, darunter zwei Feuerwehrleute. Rund 30 Hotelgäste mussten aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht, vor Ort medizinisch untersucht und mit Sauerstoff versorgt werden.

Den Brand im Prager Stadtteil Neustadt, wenig Meter vom Moldauufer entfernt, konnte die Feuerwehr am späten Samstagabend löschen. Retter sprachen von einem schwierigen Einsatz in den verwinkelten Fluren des fünfstöckigen Gebäudes aus dem Jahr 1884. Zwei Feuerwehrleute wurden demnach verletzt, als sie im Dunkeln in ein unteres Stockwerk hinabstürzten. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Klimaanlage im Erdgeschoss des Viersternehotels aus. Die genaue Ursache wird noch ermittelt. (dpa)

