Sportschießen Deutscher Meister aus Deutschenbora Torsten Sperling rückt seinem großen Ziel ein Stück näher – der Teilnahme an Olympia.

Torsten Sperling. © Schützengilde Weiß-Grün Deutschenbora e.V.

Grund zum Feiern gibt es diese Tage in Deutschenbora. Die Sportler der Schützengilde sind von der Deutschen Meisterschaft in München mit einer Goldmedaille zurückgekehrt. Insgesamt fünf Aktive aus Deutschenbora hatten sich für die Titelkämpfe auf der Olympiaanlage von 1972 qualifiziert. Den Anfang machten Stefanie Fesel bei den Damen, Patrick Lindner bei den Herren, Heiko Lorenz bei den Altersherren sowie Emilia Draßdo bei den Juniorinnen, die alle gute Leistungen erzielten und sich im Mittelfeld einordnen konnten.

„Bei Torsten Sperling haben wir uns schon größere Chancen ausgerechnet“, sagt Hans Moldenhauer, langjähriger Vorsitzender des Vereins. „Es musste aber alles zu dem Zeitpunkt passen, und das neue Programm konnten wir vorher noch nicht unter Wettkampfbedingungen testen.“ Durch den Wegfall einer olympischen Schießsportdisziplin wurde stattdessen ein neuer Team-Wettbewerb ins Programm aufgenommen. Hier starten ein männlicher und ein weiblicher Sportler gemeinsam, und die Ergebnisse von beiden werden zusammen gewertet.

Zusammen mit Charleen Bänisch konnte sich Sperling in der ersten Runde gegen insgesamt 32 Mannschaften durchsetzen, zog später in die Runde der letzten vier ein. Dort gelang es beiden unter dem Jubel der vielen Zuschauer, sich gegen die erfahrenen Weltcup- und Olympiateilnehmer aus Bayern durchzusetzen. „Die letzten Schüsse sind uns allen nicht sonderlich gelungen, hier hat man schon deutlich die Anspannung und den Druck gemerkt, Gott sei Dank war das den anderen auch bewusst, und wir waren gerade so immer einen kleinen Zacken besser“ erklärte der frischgebackene Deutsche Meister mit einem Lächeln. „Leicht ist das bei weitem nicht, hunderte Zuschauer dabei zu haben, wenn man sich konzentrieren muss, aber weiß, wie viele Augen da grad zuschauen“ ergänzt Hans Moldenhauer.

Hoffen auf WM-Ticket in Korea

Sichtlich erfreut nahmen daher beide Sportler zur Siegerehrung die vielen Glückwünsche entgegen, einer der ersten Gratulanten war der Bundestrainer. Torsten Sperling bewirbt sich schon seit Jahren um einen Platz in der Nationalmannschaft und rückt mit diesem Sieg seinem Ziel, einmal bei Olympia zu starten, wieder etwas näher. „Die letzten Jahre fehlte nicht viel, um einen der begehrten Plätze in der Auswahlmannschaft zu bekommen, am Ende fehlte nur noch das letzte Quäntchen Glück“ sagt Torsten Sperling. Nun ist Daumendrücken angesagt für die Ausscheidungswettkämpfe zur Weltmeisterschaft. Hier muss er sich gegen die Nationalmannschaft durchsetzen, um eines der drei Tickets nach Korea zu bekommen. Also wird nach einigen Tagen Ruhepause wieder straff trainiert um sich vorzubereiten, damit es dieses Mal ohne das Quäntchen Glück klappt. (rt/ts)

