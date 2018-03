Deutscher Handball-Meister setzt auf Konfrontation

Dortmund. Die Rhein-Neckar Löwen schicken ihre zweite Mannschaft zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Weil der deutsche Handball-Meister im Terminstreit zwischen der Bundesliga und der Europäischen Handball-Föderation nicht zurückstecken will, treten die drittklassigen Amateure beim polnischen Champion KS Vive Kielce an. Das Duell verkommt somit zur Farce. Der THW Kiel stimmte im Terminstreit dagegen einem Heimrecht-Tausch widerwillig zu und spielt nun erst in eigener Halle gegen den ungarischen Topklub Pick Szeged. (sid)

Kittel holt in Italien

ersten Saisonsieg

Follonica. Bei der Radfernfahrt Tirreno-Adriatico hat Topsprinter Marcel Kittel hat seinen ersten Saisonsieg perfekt gemacht. Am Donnerstag sicherte sich der Arnstädter den Etappenerfolg nach 167 Kilometern in Follonica. Im Ziel war Kittel erleichtert: „Ich habe so lange auf diesen Sieg gewartet.“ Darum danke er jedem im Team für einen tollen Job, auch „weil das mein erster Sieg in Italien ist. Meine Erfolge beim Giro hatte ich außerhalb Italiens erzielt.“ (dpa)

Rummenigge spricht sich gegen 50+1-Regel aus

München. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München hat sich deutlich wie nie zuvor für eine Abschaffung der 50+1-Regel im deutschen Fußball ausgesprochen. Er hoffe auf eine Freigabe durch die Deutsche-Fußball Liga. Zudem rechnet Rummenigge mit einer massiven Steigerung der Fernsehgelder. „Die wichtigsten Player sind noch gar nicht im Spiel“, erklärte der 62-Jährige. „Die amerikanischen Unternehmen wie Apple, Amazon, Netflix, die kommen alle noch.“ (sid)

Ex-Dynamo Eilers fehlt Werder erneut verletzt

Bremen. Das Pech bleibt Justin Eilers treu: Der 29 Jahre alte Offensivspieler zog sich am Mittwoch beim 0:1 der U 23 gegen den Halleschen FC eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt rund zwei bis drei Wochen aus. Eilers war nach dem Zweitliga-Aufstieg mit Dynamo Dresden im Sommer 2016 an die Weser gewechselt. Aufgrund einer komplizierten Hüftverletzung, einer Leisten-Operation und zuletzt wegen eines Kreuzbandrisses kam er bei den Profis noch nicht zum Einsatz. (dpa)

