Sportschießen Deutschenboraer beweisen eine ruhige Hand Die Landesmeisterschaft erweist sich als Goldgrube. Ruhige Ferien stehen den Schützen aber dennoch nicht bevor.

© Symbolfoto: dpa

Freudestrahlend kam der Nachwuchs der Schützengilde Deutschenbora von den diesjährigen Landesmeisterschaften nach Hause. Dort waren die Jüngsten, die Altersklasse Schüler, am erfolgreichsten. Zweimal Gold im Einzel sowie Gold in beiden Mannschaftswettbewerben erfüllten die Sportler und auch die Eltern sichtlich mit Freude. Trotz intensiver Vorbereitung bleibt immer das Hoffen und Bangen der Trainer und Eltern, ob sich nicht doch Anspannung und Nervosität auf die Ergebnisse auswirkt, aber die Schüler zeigten sich nervenstark. Ebenfalls zielsicher war die Altersklasse Junioren, hier konnte im Einzel Gold und in der Mannschaft Silber errungen werden.

Somit komplettierte sich das erfolgreiche Sportjahr des Vereins, nachdem bereits im März bei den Landesmeisterschaften acht von neun Mannschaftswettbewerben gewonnen werden konnten. Nun geht es für fünf Sportler im August nach München zu den dort stattfindenden Deutsche Meisterschaften. Neben den vielen Medaillengewinnern der olympischen Spiele aus Brasilien werden sich dann also Sportler aus Deutschenbora ebenfalls um gute Platzierungen bemühen.

Zeitgleich zur Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft treffen sich viele der Nachwuchssportler in den Ferien im Vereinsheim zum Training, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Hierbei wird dann der Kader für die im September startende 2. Bundesliga ausgesucht, in der die Schützengilde Deutschenbora seit 2000 erfolgreich startet. Zweiter sächsischer Verein ist hier die Mannschaft aus Dresden. Zur selben Zeit beginnt auch die Landesliga, aus der sich bereits einige Nachwuchssportler in der letzten Saison mit dem Vizemeistertitel für die höhere Liga empfohlen haben.

Es werden also keine ruhigen Ferien für den Nachwuchs aus Deutschenbora, aber das nehmen die jungen Sportler ebenfalls mit einem Lächeln gern in Kauf. (SZ)

