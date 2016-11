Deutsche Schüler sind Mathe-Muffel 300 000 Kinder lösen in einem weltweiten Test Aufgaben. Unter ihnen auch 4 000 deutsche. Die sechs wichtigsten Ergebnisse – und warum wir uns Sorgen machen müssen.

Viele Viertklässler haben Probleme mit Mathematik. Das zeigen die Ergebnisse der Bildungsstudie TIMSS , die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Die repräsentative internationale „Trends in International Mathematics and Science Study“ (TIMSS) vergleicht alle vier Jahre die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen von Grundschülern. Bundesweit wurden 4 000 Viertklässler an 200 Grund- und Förderschulen getestet, eine Aufschlüsselung nach Bundesländern lässt die geringe Stichprobe aber nicht zu. Weltweit nahmen in rund 50 Staaten und Regionen gut 300 000 Kinder teil. Die SZ stellt die Ergebnisse vor.

Ergebnis 1: Deutschland ist in Mathematik nur noch mittelmäßig

Die deutschen Grundschüler rutschen im internationalen Vergleich mit 522 Punkten ins Mittelfeld ab und liegen damit unterhalb des EU-Durchschnitts. Vor vier Jahren erreichten die Viertklässler noch einen Wert von 528 Punkten. Stark sind die Viertklässler in Deutschland vor allem im Umgang mit Daten und in Geometrie/Messen, Schwächen haben sie im Bereich Arithmetik. Die neue Studie sei „kein Grund, in Sack und Asche zu gehen“, sagte Wilfried Bos. Der Dortmunder Bildungsforscher leitet den TIMSS-Test in Deutschland. „Wir müssen aber sehen, dass andere Länder es besser hingekriegt haben.“

Ergebnis 2: Gute Leistungen in Physik, Biologie und Chemie

In den Naturwissenschaften blieben die Leistungen der getesteten Grundschüler aus Deutschland mit 528 Punkten auf dem Niveau der Vorgängerstudien von 2007 und 2011 – und etwa auf dem Niveau des Mittelwerts der EU von 525 Punkten. Besser sind unter anderem die Viertklässler in Finnland, Polen, Slowenien, Ungarn, Schweden und England.

Ergebnis 3: Mehr Grundschüler könnten den Anschluss verlieren

Fast jeder vierte Schüler schafft in Mathematik nicht die dritte von fünf Kompetenzstufen – seine Fachkenntnisse sind nur rudimentär oder niedrig. Das Ergebnis ist mit 23,3 Prozent der Schüler noch schlechter als 2011. Diese Kinder würden „schnell den Anschluss verlieren, wenn sie in die fünfte Klasse kommen“, sagte Forscher Wilfried Bos. Auch in Naturwissenschaften blieb die Quote der „Risikoschüler“ mit 21,5 Prozent hoch. Fortgeschrittene Mathe-Kenntnisse haben hingegen nur 5,3 Prozent der Zehnjährigen – das ist jeder Zwanzigste. In den Naturwissenschaften stieg die Quote der Spitzenschüler leicht auf 7,6 Prozent. Zum Vergleich: In Nordirland liegt sie in Mathe bei etwa 27 Prozent, in Russland bei 20, in Ungarn bei 12,6.

Ergebnis 5: Die Schülerschaft wird immer heterogener

Es lernen nun mehr unterschiedliche Kinder zusammen als noch 2011, auch durch einen höheren Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Die Bildungsforscher sehen hier vor allem im unteren Leistungsbereich besondere Herausforderungen. Nicht geändert hat sich der Einfluss der sozialen Herkunft: Wie praktisch in allen Staaten erreichen Kinder aus sozial besser gestellten Familien im Durchschnitt höhere Kompetenzen als Kinder aus sozial schwachen Familien, heißt es in der Studie.

Ergebnis 6: Mehr individuelle Förderung nötig

Die Experten fordern mehr Unterstützung für leistungsschwache und auch herausragende Schüler, mehr „Anregungspotenziale“ im Unterricht, eine bessere Lehrerbildung und die spezielle Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund. „Die Studie zeigt, dass wir sowohl am unteren als auch am oberen Ende des Leistungsspektrums ansetzen müssen“, erklärte Claudia Bogedan (SPD), die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Es werde Zeit, den Grundschülern wieder etwas mehr zuzumuten, sagt Josef Kraus, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.

