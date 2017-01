Deutsche Handballer vorzeitig im WM-Achtelfinale Gegen Saudi-Arabien gelingt dem Team von Dagur Sigurdsson der dritten Sieg im dritten Spiel. Doch ein EM-Held macht Sorgen.

Torhüter Andreas Wolff löste im Spiel gegen Saudi-Arabien seinen Teamkollegen Silvio Heinevetter nach 22 Minuten im Tor ab, musste aber kurz vor Spielende angeschlagen wieder vom Feld. Sein Einsatz gegen Weißrussland ist laut DHB aber nicht in Gefahr. Foto: dpa/Marijan Murat © dpa

Bundestrainer Dagur Sigurdsson verschwand nach dem Einzug ins WM-Achtelfinale sofort in der Kabine, seine Spieler klatschten sich auf dem Feld nur kurz ab: Als die deutschen Handballer bei ihrer Tour de France das Etappenziel K.o.-Runde im Schongang erreicht hatten, blieb der große Jubel aus. Den standesgemäßen 38:24 (21:13)-Pflichtsieg gegen Saudi-Arabien spielte der Europameister zwar locker heraus, doch der Außenseiter war kein echter Prüfstein für die Auswahl des Deutschen Handballbundes.

„Für die Zuschauer war es vielleicht etwas langweilig. Wir haben nicht immer die Konzentration behalten. Jetzt müssen wir wieder in den Wettkampfmodus finden“, sagte Sigurdsson, der kurz vor dem Ende eine Schrecksekunde erlebte. Der Star der letztjährigen EM, Torhüter Andreas Wolff, verletzte sich an der Hüfte und humpelte vom Feld: „Ich weiß nicht, ob er morgen spielen kann. Ich glaube, es ist nur eine Prellung. Er hat mir ein positives Feedback gegeben. Ich hoffe, das wird in Ordnung sein, mal schauen.“

In den beiden noch ausstehenden Vorrundenspielen am Mittwoch gegen Weißrussland und am Freitag gegen das punktgleiche Kroatien (beide Spiele jeweils 17.45 Uhr/www.handball.dkb.de) geht es nun darum, die Tabellenführung in der Gruppe C zu behaupten und die beste Ausgangsposition für die am Wochenende beginnende K.o.-Phase zu holen. „Wir haben große Ziele, die wollen wir erreichen. Es ist schön, dass wir den ersten Schritt gemacht haben. Jetzt wollen wir die anderen beiden Spiele auch noch gewinnen. Wir fühlen uns alle gut“, sagte Steffen Fäth, der mit sechs Toren bei sechs Versuchen bester Werfer der DHB-Auswahl in Rouen war.

Zufrieden zeigte sich auch Bob Hanning, auch wenn der DHB-Vizepräsident noch eine kritische Anmerkung zu machen hatte. „Mit dem Einzug ins Achtelfinale haben wir unser erstes Etappenziel erreicht. Wichtig war heute, dass alle gespielt haben und im Rhythmus sind. Um in den wichtigen Spielen erfolgreich zu sein, müssen wir uns aber vor allem im Abschluss steigern“, sagte Hanning angesichts einiger leichtfertig vergebener Chancen. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt“, befand hingegen Rechtsaußen Patrick Groetzki. (sid)

zur Startseite