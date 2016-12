Deutsche Darts-Träume Der Darts-Sport will sich auch hierzulande professionalisieren. Angedacht ist eine Champions League mit Nachbarstaaten.

Der Wahl-Sachse Max Hopp, Deutschlands bester Darts-Spieler, steht bei der WM in der zweiten Runde. Foto: dpa © dpa

In Riesa, München oder Frankfurt sind große internationale Darts-Turniere abseits der jährlichen Weltmeisterschaften schon etabliert. Doch geht es nach Johann Peltzer, Präsident des Deutschen Dart Verbandes (DDV), werden die Metallpfeile bald an ganz anderen Orten fliegen. „Bei der letzten Sitzung des Weltverbandes ist Ägypten beigetreten. Irgendwann werden wir wohl mal an der Sphinx Darts spielen“, sagt Peltzer und lacht. Über 60 Mitglieder hat die World Darts Federation mittlerweile. Der Sport wächst weltweit, aber auch und vor allem in Deutschland.

Gespielt wird in Ligen und auf Turnieren, auch viele Jüngere nehmen die Pfeile in die Hand und wollen dabei sein. „Die haben schon ihre Vorbilder. Das sind aber dann eher die Stars, die man bei der WM im Fernsehen beobachten kann“, erklärt der Verbandspräsident. In Deutschland habe sich bei den Strukturen schon viel getan, der DDV ist Mitglied des DOSB und gehört auch dem Darts-Weltverband an.

Und doch hat der DDV mit seinen 13 Landesverbänden eine Menge Arbeit vor sich. „Wir arbeiten daran, dass ein stimmiges System wie beim Fußball entsteht. Wir wollen vereinheitlichen“, sagt Peltzer. Bislang spiele jedes Bundesland seine Meisterschaften so aus, wie es das für richtig halte.

Auch auf nationaler Ebene, in der Bundesliga, strebt der Verbandschef Reformen an: „Der Deutsche Meister, was hat der denn? Einen Pokal, einen schönen Abend und ein Buffet vom DDV. Wir wollen einen solchen Titel aber mehr belohnen“, verdeutlicht Peltzer. Angedacht ist eine Champions League, in der sich die besten deutschen Vereine mit der Elite aus den Niederlanden oder Belgien messen können. „Das wäre der nächste Anreiz“, vermutet Peltzer, der auch darauf hofft, dass Darts 2021 in das Programm für die World Games aufgenommen wird. Der DDV wäre dann gefordert, das Nationalteam aufzustellen.

Zu dem würde ziemlich sicher auch der Wahl-Sachse Max Hopp gehören. Der frühere Junioren-Weltmeister zog am Donnerstagabend bei der Darts-WM in London in die zweite Runde ein. Am letzten Erstrunden-Tag besiegte der 20-Jährige den Niederländer Vincent van der Voort, die Nummer 20 der Weltrangliste, mit 3:1. Noch vor zwei Jahren hatte der „Maximiser“, derzeit auf Platz 38 der Welt, gegen den Trauzeugen des niederländischen WM-Favoriten Michael van Gerwen eine heftige 0:4-Niederlage erlitten. (dpa, mit sid)

