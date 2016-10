Deutsche Bahn will Taubenkot bekämpfen

Das Problem ist nicht neu: Auf Bahnhöfen verdrecken Tauben Bahnsteige und Aufzüge. Auch auf dem Dresdner Hauptbahnhof kämpft die Deutsche Bahn gegen die Plage. Dass das Problem nicht so einfach in den Griff zu bekommen ist, muss auch Gottfried Zomack feststellen, als er kürzlich von einer Fernreise in seine Heimatstadt zurückkehrt und den Bahnsteig betritt. „Der ganze Bereich um den Fahrstuhl war voller Taubenkot“, schreibt er an die SZ. Er fragt sich, ob die Deutsche Bahn etwas dagegen unternimmt.

Ja, sagt Bahnsprecherin Erika Poschke-Frost. Die Bahnsteige und Aufzüge werden mehrmals täglich gereinigt. Weil das nicht reicht, sollen die sogenannten Taubenvergrämungsanlagen erweitert werden. Dazu gehören etwa die Metallspitzen, die auf Mauervorsprüngen installiert werden. Zudem werde geprüft, ob im Hauptbahnhof – ähnlich wie auf dem Dach der Centrum-Galerie – ein Taubenhaus aufgestellt werden kann. Dort werden Fütterung und Fortpflanzung der Vögel kontrolliert. (SZ/noa)

