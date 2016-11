Deutsche Bahn will die Oberlausitz zurückerobern In Görlitz stellte der Konzern am Mittwoch einen aufgemöbelten Triebwagen vor – mit Internet und Kinderspielecke. Ob das reicht, ist offen.

Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege war gestern mal kurz „Kind ehrenhalber“ und setzte sich für den Fotografen in die Kinderspielecke des umgerüsteten Triebwagens. © nikolaischmidt.de

Ein auf Hochglanz gewienerter Triebwagen voller Bilder aus der Sächsisch-Böhmischen Schweiz fuhr gestern Morgen von Dresden nach Görlitz und mittags zurück. Aber nicht im Linienverkehr mit Fahrgästen, sondern zum Bestaunen. Das Fahrzeug der Deutschen Bahn AG (DB) war nicht nur äußerlich ein Hingucker, sondern auch im Innern: neue Sitz-Bezüge, Armlehnen, Tische, eine Kinderspielecke, Bildschirme für Informationen an die Fahrgäste, Steckdosen an vielen Sitzen und eine Kinderspielecke. Und, was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist: drahtloses Internet (WLAN).

Das Fahrzeug sah neu aus, ist es aber nicht. Der von Siemens gebaute Triebwagen hat seit seinem Betriebsbeginn im Jahr 2000 schon einige Zehntausend Kilometer hinter sich. Jetzt ließ ihn die DB für rund 500 000 Euro in Delitzsch aufhübschen und präsentierte ihn nicht zufällig in Görlitz. „Wir haben die Region hier nicht vergessen“, sagte DB-Südost-Chef Frank Klingenhöfer. Mit dem Standard dieses Fahrzeuges will sich der bundeseigene Konzern um die beiden Bahnstrecken Dresden–Görlitz und Dresden–Zittau bewerben. Die Bahn fuhr hier schon bis 2014, verlor dann aber beide Verbindungen an die Länderbahn, die jetzt hier ihre Trilex-Züge fahren lässt. Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) bereitet derzeit mit seinen Partnern in Dresden und Liberec die Neuausschreibung der zwei Strecken vor. „Wir befinden uns in der finalen Phase“, antwortete Zvon-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer auf eine entsprechende Frage der SZ. Der Vertrag mit der Länderbahn endet zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019, möglich ist eine Verlängerung um ein Jahr.

Die Länderbahn bedient beide Bahnstrecken mit Triebwagen der gleichen Baureihe, aber ohne den jetzt von der DB vorgestellten Komfort. „Sollten wir die Ausschreibung gewinnen, wird es hier noch mehr dieser Fahrzeuge geben“, versprach DB-Manager Klingenhöfer. Die Umrüstung koste etwa ein Fünftel dessen, was für den Kauf eines fabrikneuen Triebwagens fällig wäre. Zvon-Geschäftsführer Pfeiffer sagte, die Verkehrsverbünde würden in der Ausschreibung der beiden Bahnstrecken nicht auf neuen Fahrzeugen bestehen.

Der Triebwagen, der gestern auf dem Görlitzer Bahnhof bestaunt werden konnte, ist ab heute im Linienverkehr unterwegs – auf der Nationalparkbahn durch die Sächsisch-Böhmische Schweiz.

zur Startseite