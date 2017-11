Deutsche Bahn offen für Tunnelgestaltung Die Unterführung am Bahnhof in Radebeul-Ost könnte eine Farbauffrischung bekommen.

Der Bahnhof in Radebeul-Ost. © Archiv/Arvid Müller

Die Deutsche Bahn könnte sich vorstellen, den Tunnel am Bahnhof in Radebeul-Ost optisch aufzuwerten. Wie Sprecher Jörg Bönisch mitteilt, stehe das Unternehmen der Idee einer farbenfrohen und ortstypischen Gestaltung offen gegenüber. So wurde beispielsweise die Unterführung am Coswiger Bahnhof gemeinsam mit Akteuren vor Ort umgestaltet. Reisende und Anwohner hätten darauf positiv reagiert. „Daher stehen wir neuen Ideen offen gegenüber und sind gern bereit, bei Interesse und Engagement vor Ort, auch für die Personenunterführung in Radebeul-Ost eine solche Idee umzusetzen“, so der Sprecher.

Die Kreisgruppe Meißen des Verkehrsclubs Deutschland hatte die Tristesse des Tunnels kritisiert. Vonseiten der Stadt gibt es die Idee, touristische Motive an die Betonwände der Unterführung zu bringen. (SZ/nis)

