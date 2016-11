Deutsche Bahn lässt Graffiti beseitigen

Die Deutsche Bahn wird die Schmierereien an der Unterführung im Glashütter Bahnhof beseitigen. Eine Firma sei bereits mit der Beseitigung beauftragt worden, teilt ein Konzernsprecher auf SZ-Nachfrage mit.

Entdeckt wurden die Schmierereien von Beamten der Bundespolizei. Dabei handelt es sich um ein Graffiti mit dem Schriftzug „ORCA“. „Die Tat war nicht politisch motiviert“, sagt Martin Ebermann von der Bundespolizei in Berggießhübel. Die oder der Täter sei nicht ermittelt worden. Allerdings habe man die Sachbeschädigungen der Deutschen Bahn gemeldet. Dieser Vorgang wiederholt sich nach Information der Bahn etwa einmal im Monat. Denn in diesem „Rhythmus“ tauchen Graffitibeschmierungen an den Anlagen der Bahn im mittleren und oberen Müglitztal auf. „In Glashütte treten sie im Verhältnis zu den anderen am meisten auf“, teilt die Bahn mit.

Wie hoch die Summe ist, die die Bahn ausgibt, um die Schmierereien an den Anlagen der Müglitztalbahn zu beseitigen, vermochte die Pressestelle nicht zu sagen. Im Bahnhofsmanagement Dresden werden jährlich etwa 200 000 Euro ausgegeben, um Schmierereien zu beseitigen. (SZ/mb)

zur Startseite