Deutsch-tschechisches Ferienlager In den Sommerferien ziehen Kinder in den Permahof in Hohburkersdorf ein. Anmeldungen sind noch möglich.

Im Permahof in Hohburkersdorf kann man anpacken oder Abenteuer erleben. © Steffen Unger

Eisbrechen im Sommer? Diese Herausforderung will der Verein Uni im Grünen mit einem Ferienlager in der Sächsischen Schweiz bewältigen. Vom 8. bis zum 15. Juli soll das Eis in einer binationalen Gruppe gebrochen werden. Bei Geländespielen, sportlich-spannenden Ausflügen in die Natur und Abenden am Lagerfeuer lernen sich deutsche und tschechische Teilnehmer zwischen acht und zwölf Jahren kennen. Im Mittelpunkt des Ferienlagers stehen außerdem Musik und Kreativität sowie umweltbewusstes Handeln im Alltag – natürlich für alle Nationen. Die Sprache darf dabei kein Hindernis sein. Das Basislager des Eisbrecher-Camps befindet sich auf dem Permahof Eichler im Hohnsteiner Ortsteil Hohburkersdorf. Programm, Unterkunft und Vollverpflegung sind im Teilnehmerbeitrag von 175 Euro enthalten. (kc)

Weitere Informationen sowie Anmeldeformulare unter www.uni-im-gruenen.de

