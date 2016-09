Deutsch lernen im Umgebindedorf In Obercunnersdorf erkunden die Sprachschüler des Leipziger Vereins „zu Hause“ neugierig die Oberlausitzer Kultur.

Gemeinsam besichtigen Nourhan Alakili aus Syrien, Apostolus Lambrinus aus Griechenland und Carlos Coca aus Peru (v.l.) Obercunnersdorf. Foto: Rafael Sampedro

Deutsch lernen ist schwer, doch bei einer Besichtigung der Oberlausitz kann es auch sehr viel Spaß machen. „Nichts eignet sich besser, um die Sprachkenntnisse zu verbessern, als die Kultur des Landes richtig kennenzulernen“, sagt Jörg Kretschmer, der Koordinator für Bildungsfahrten des Vereins „zu Hause“.

Der Leipziger Verein bietet seit 20 Jahren deutsche Sprachkurse für Zuwanderer an, um sie in der Gesellschaft zu integrieren. Seit Jahren veranstaltet der Verein auch Bildungsfahrten. Beliebte Ausflugsziele sind Görlitz oder Bautzen, doch auch im südlichen Landkreis gibt es für die Zuwanderer viel zu sehen. 40 Sprachkursteilnehmer aus zwölf verschiedenen Ländern sind jetzt bei dem Ausflug dabei gewesen.

Sie beginnen mit einer Tour durch Obercunnersdorf. Das Umgebindedorf ist ein Blickfang für sich. „Es wurde so viel von der regionalen Kultur gezeigt, wie ich es bisher noch nicht gesehen habe“, sagt Carlos Coca aus Peru, der seit einem Jahr in Deutschland ist. Er staunt: „Es ist beeindruckend, wie gut die Umgebindehäuser gepflegt werden.“

Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch beim Räuberhauptmann Karasek in Seifhennersdorf. Die Gruppe muss ihn erst hervorlocken, doch als Karasek zwischen den Bäumen hervorspringt, ist Apostulus Trantafilidis aus Griechenland ganz begeistert und sagt: „Meinen nächsten Vortrag werde ich über den Räuberhauptmann halten!“ Er ist bereits seit drei Jahren in Deutschland und hat in der Schule zuletzt einen Vortrag über die Oberlausitz gehalten. Auf diesem Ausflug kann er nun selbst erleben, worüber er zuvor recherchiert und gesprochen hatte.

„Durch die Oberlausitzer Kulturlandschaft hat sich mein Verständnis für die deutsche Kultur erweitert“, erklärt der seit 16 Monaten in Deutschland lebende Eyad Bashauri aus Syrien, während die Gruppe vor der Bockwindmühle ein großes Picknick veranstaltet.

Diese Fahrten sind für die Sprachschüler ein besonderes Erlebnis. Sie erleben Deutschland mal von einer ganz anderen Seite, denn es ist ein großer Unterschied zu Leipzig. Die Führungen finden einheitlich in deutscher Sprache statt, damit alle noch etwas dabei lernen. „Der direkte Kontakt zu diesem Kulturgut fördert das Sprachverständnis besonders“, betont Jörg Kretschmer noch, bevor es mit dem Bus zurück in die Großstadt geht.

