Handball Deutliche Verschlechterung

Die Verbandsligahandballerinnen des VfL Waldheim 54 mussten gegen den SV Rotation Weißenborn eine deutliche 21:33-Niederlage einstecken. „Im Vergleich zur Vorwoche hat die Truppe ein völlig anderes Gesicht gezeigt. Der Leistungsabfall ist für mich unerklärlich“, sagte Trainer Ulf Seeger.

Im Angriff liefen sich die Waldheimerinnen immer wieder fest und in der Deckung bekamen sie auf die wurfstarken Gästespielerinnen keinen Zugriff. Bereits zur Pause lag der VfL mit sechs Toren hinten. Dieser Rückstand hatte zunächst auch in der zweiten Hälfte Bestand, wuchs aber in der Schlussphase noch auf zwölf Treffer an. (DA/fk)

