Kegeln Männer 2. Verbandsliga Deutliche Niederlage bei Turbine Dresden

© Symbolfoto

Der letzte Spieltag in 2016 führte die Männer der ersten Mannschaft des ESV Lok Wülknitz zum SSV Turbine Dresden. Schnell mussten die Gäste aus Wülknitz jedoch feststellen, dass der Tag am Ende mit wenig Erfolg gekrönt werden würde. Den Anfang machten Falk Heyer (547) und Gunther Peglow (510). Trotz der guten Ergebnisse geriet der ESV schon am Ende des ersten Durchgangs deutlich ins Hintertreffen. Robert Hinkelmann (511) und Ronny Kuhl (542) konnten anfangs noch gut mithalten. Am Ende des musste sich Hinkelmann aber eindeutig geschlagen geben, während Kuhl den ersten Punkt für die Wülknitzer holte. Als letztes mussten nun noch Rico Weser (573) und Veit Schwarz (516) ran. Wülknitz musste sich letztlich klar mit 3199:3406 Holz und 1:7 Punkten geschlagen geben und rutscht auf den 4. Tabellenplatz. (R. Hinkelmann)

