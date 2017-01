Deutliche Heimniederlage Ideenlosigkeit im Angriff kostet HSG-Mädels Chance auf einen Punktgewinn.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Auch im ersten Spiel nach der Weihnachtspause mussten die B-Jugend-Mädchen der HSG Neudorf/Döbeln in der Bezirksliga Chemnitz eine Niederlage hinnehmen.

Gegen den Vierten, HC Fraureuth, verloren die Mittelsächsinnen in der heimischen Stadtsporthalle 12:22. Die Neudorf/Döbelnerinnen entwickelten im Angriff kaum Ideen, um die sichere Gästeabwehr zu überwinden. Druck, der die Gegnerinnen zu Fehlern hätte zwingen können, war selten vorhanden. Häufig fehlte auch die notwendige Schnelligkeit in den Handlungen. Der Abwehrverbund der HSG machte ebenfalls nicht den homogenen und beweglichen Eindruck wie in manch vorangegangenem Match. Mit ruhigem Spiel hielten die Fraureutherinnen das HSG-Team immer auf sicherer Distanz. (DA/tm)

Bezirksliga B-Jugend weiblich

HSG Neudorf-Döbeln – H C Fraureuth 12:22 (7:12)

HSG Neudorf/Döbeln: Mangler, Haupt, Hankowiak (1), Richter, Da. Haußmann (1), Kühne, Frega (3/1), Jentzsch, Reichenbach (2), Händler (2), Hentschel (3/1)

zur Startseite