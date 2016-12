Deutlich weniger Langzeitarbeitslose In Sachsen fiel die Zahl in fünf Jahren um einen Rekordwert von 30 Prozent. Allerdings gibt es eine andere Sorge.

In keinem Bundesland nimmt die Langzeitarbeitslosigkeit so schnell ab wie in Sachsen. © dpa

Dresden. Mehr als 57 000 Sachsen sind länger als ein Jahr ohne Stelle. Doch in keinem Bundesland nimmt die Langzeitarbeitslosigkeit so schnell ab wie in Sachsen. In einem Vergleich über fünf Jahre zeigt sich, dass in einigen alten Ländern wie Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz die Langzeitarbeitslosigkeit gestiegen ist. In Sachsen dagegen sank sie von 2010 bis 2015 um 29,4 Prozent. In Deutschland insgesamt lag der Rückgang bei 8,9 Prozent.

In diesen fünf Jahren verkleinerte sich die Zahl der langzeitarbeitslosen Sachsen um mehr als 28 000. Die Bundesagentur für Arbeit nennt als einen Grund die „Dynamik der Arbeitsmärkte im Osten“. Sachsen sei besonders stark im Wachstum. Die Zahl offener Stellen wuchs von 2010 bis 2015 bundesweit um 58 Prozent, in Sachsen dagegen um 82 Prozent. Bundesagentur-Vorstand Raimund Becker in Nürnberg sagte der Sächsischen Zeitung, die Aufgabe für seine Behörde werde schwieriger. „Wir haben sehr viele freie Stellen, auch in Sachsen, aber zu wenige Menschen, die den geforderten Qualifikationen entsprechen.“

Laut Becker ist die Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland stärker gesunken als die Gesamtarbeitslosigkeit. In Sachsen allerdings ist das nicht so. Die Zahl der arbeitslosen Sachsen insgesamt schrumpfte in den fünf Jahren um 31,2 Prozent. Im November galten noch rund 143 000 Sachsen als arbeitslos, insgesamt 265 000 als arbeitssuchend – dazu zählen auch alle, die nur einen Aushilfsjob haben und gerne mehr verdienen würden.

Die sächsische Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann kritisierte, Langzeiterwerbslose hätten deutlich schlechtere Chancen als Kurzzeiterwerbslose. Nur ein kleiner Teil der Langzeitarbeitslosen, die aus der Statistik verschwanden, hätten Arbeit gefunden. Zimmermann legte dazu Zahlen der Bundesagentur vor: Demnach wurden im vergangenen Jahr fast 89 000 langzeitarbeitslose Sachsen aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet. Mehr als die Hälfte von ihnen galten anschließend als „nicht erwerbstätig“. Viele erreichten also die Altersgrenze und kamen in Rente. Eine Beschäftigung auf dem freien Arbeitsmarkt fanden gut 12 000, also 14 Prozent. Weitere sieben Prozent kamen auf dem 2. Arbeitsmarkt unter, also in der Regel in staatlich organisierten Stellen.

Zimmermann forderte, ausreichend Geld für Weiterbildung und „gute öffentlich geförderte Beschäftigung“ bereitzustellen – und Arbeitgeber stärker in die Pflicht zu nehmen. Agentur-Vorstand Becker sagte, Menschen seien nach zehn Jahren in Hilfsarbeiterjobs nicht immer leicht zur Weiterbildung zu begeistern. Die Arbeitsagentur habe nun „weniger Menschen, die wir schnell vermitteln können“.

zur Startseite