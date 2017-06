Deutlich mehr Urlauber in der Region Ein guter April lässt Hoteliers auf ein erfolgreiches Jahr im Tourismus hoffen.

Erfolgreicher Saisonstart für die Tourismusbetriebe in der Sächsischen Schweiz: Wie das Statistische Landesamt Sachsen mitteilt, kamen im Oster-Monat 36 Prozent mehr Gäste ins Elbsandsteingebirge als im April 2016. Damit ist die Sächsische Schweiz die Tourismusregion mit dem größten Zuwachs in Sachsen, wo das Plus gegenüber dem Vergleichsmonat bei insgesamt knapp 18 Prozent liegt.

Für den gesamten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verzeichnet das Landesamt knapp 61 000 Gäste-Ankünfte mehr als ein Jahr zuvor, das macht ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Registriert wurden 228 000 Übernachtungen, was 27 Prozent Zuwachs entspricht. Gezählt für die Statistik werden Beherbergungseinrichtungen mit zehn und mehr Betten bzw. Campingplätze mit mindestens zehn Stellplätzen. Ein Jahrestrend lässt sich aus den Zahlen indes noch nicht ableiten, denn der Vergleich mit April 2016 hat einen Haken: Im vergangenen Jahr fiel das Osterfest auf den Monat März.

Dennoch machen die Zahlen den Tourismus-Unternehmen im Landkreis Hoffnung, sind es doch die höchsten April-Werte, die in Sachsen seit dem Jahr 1991 ermittelt wurden. Über besonders große Zuwächse können sich nicht nur die Anbieter in der Sächsischen Schweiz freuen, auch die Region Oberlausitz/Niederschlesien registrierte ein Viertel mehr Gästeankünfte.

Im April kamen auch überdurchschnittlich viele ausländische Gäste in den Freistaat. Sachsenweit wurden knapp 17 Prozent mehr ausländische Besucher registriert, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge betrug der Zuwachs laut der Statistik sogar 46 Prozent. (SZ/ce)

