Deutlich mehr Urlauber im Erzgebirge Ein guter April lässt Hoteliers auf ein erfolgreiches Jahr im Tourismus hoffen.

Jetzt hofft die Branche auf die Wandersaison. Laufen liegt im Trend. René Scholz wandert sogar barfuß, hier kurz vor dem Geisingberg. © E. Kamprath

Die Tourismusbranche im Erzgebirge erwischte einen ordentlichen Start ins Geschäftsjahr. „Wir haben erst einmal ein gutes Polster geschaffen“, sagt Doreen Burgold vom Verband mit Sitz in Annaberg-Buchholz. Die Zahlen, die mittlerweile für den Monat April vom Statistischen Landesamt vorliegen, würden super aussehen. Bei den Übernachtungen ist im Oster-Monat ein Zuwachs von 21,5 Prozent zu verzeichnen. „Wir freuen uns natürlich über das tolle Ergebnis“, sagt Frau Burgold. „Aber wir stellen uns dann immer auch gleich die Frage: Was waren die Gründe?“

Am Wetter kann es nicht gelegen haben. Das war wie oft im April eher launisch. Dafür hatten Hoteliers und Gastronomen Glück, weil diesmal Ostern und damit die Ferien in den Monat April fielen im Gegensatz zum Vorjahr, als das Fest Ende März anstand. Also lässt sich damit auch nur schwer ein Vergleich ziehen. Interessanter ist deshalb für die Branche die Zahl, die in der Summe von Januar bis April unterm Strich steht. „Und da blicken wir wirklich optimistisch in die Zukunft“, so Doreen Burgold. Knapp 317 000 Gäste besuchten in dem Zeitraum das Erzgebirge. Das ist ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und die Gäste blieben auch. Über 957 000 Übernachtungen wurden gebucht. In die Statistik gehen dabei gewerbliche Beherbergungseinrichtungen mit mindestens zehn Betten ein. Das ist eine Steigerung von 7,9 Prozent und fällt deutlich höher aus als im Sachsendurchschnitt, der bei 4,6 Prozent liegt. „Damit waren effektiv mehr Gäste im Erzgebirge“, resümiert Frau Burgold. „Wir waren mit einem tollen Winter begnadet, das war in anderen Regionen nicht so“, nennt sie einen der Hauptgründe für den Zuwachs.

Auch die Winterferien seien prima gelaufen. „Somit haben wir einen guten Puffer, aber ausruhen kann man sich nie.“ Jetzt hofft der Verband auf einen ebenso schönen Sommer. „Wandern und Radfahren laufen gut an“, sagt die Tourismusfachfrau. Die großen Häuser hätten auch attraktive Familienangebote vorbereitet. Zudem verspreche sich das Osterzgebirge einiges von der Weißeritztalbahn, die nun wieder bis Kipsdorf rollt.

Auch die Sächsische Schweiz startete erfolgreich. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, kamen im Oster-Monat 36 Prozent mehr Gäste als im April 2016. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 38 Prozent. Damit ist die Sächsische Schweiz die Tourismusregion mit dem größten Zuwachs in Sachsen, wo das Plus gegenüber dem Vergleichsmonat bei gut 13 bzw. knapp 18 Prozent liegt. (mit SZ/ce)

zur Startseite