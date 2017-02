Deutlich mehr trauen sich Die Zahl der Eheschließungen von Klingenbergern hat sich 2016 um mehr als die Hälfte erhöht.

© Symbolfoto: dpa

Es wird mehr geheiratet: Die Zahl der Eheschließungen in der Gemeinde Klingenberg hat sich 2016 im Vergleich zum Jahr zuvor deutlich erhöht – um 57 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Statistik der Gemeinde mit seinen elf Ortsteilen hervor.

Gaben sich 2015 noch 28 Paare das Ja-Wort, wurde dort im vergangenen Jahr bis zum Stichtag, dem 31. Dezember, 44-mal der Bund fürs Leben geschlossen. Die Eheschließungen werden seit einiger Zeit jedoch vom Standesamt in Dippoldiswalde übernommen. Klingenberg hatte die Aufgabe an die Nachbarkommune abgetreten, wie Evelyn Leonhardt vom Einwohnermeldeamt in Höckendorf erklärt.

In Colmnitz, dem mit 1 311 Einwohnern zweitgrößten Ortsteil Klingenbergs, gab es auch die meisten Paare, die sich trauten. Im Vorjahr heirateten in Höckendorf elf Paare. Mit acht Hochzeiten lag Pretzschendorf vor Colmnitz (sechs) auf Rang zwei. Schon 2015 war Höckendorf hierbei spitze mit sechs Trauungen von dort registrierten Einwohnern. 2016 gab es mit Ausnahme von Röthenbach in jedem Ortsteil mindestens ein Hochzeitspaar. (SZ/skl)

zur Startseite