Deutlich mehr Touristen Die Zahlen des Jahres 2017 sehen bisher für Sachsen sehr gut aus. Alle Regionen können profitieren.

Meißen will Touristen anziehen: So wie hier sollen Besucher das Bild in der Stadt bestimmen. © Claudia Hübschmann

Sachsens Gastgeber freuen sich: Top Schneebedingungen im Winter sowie ein gutes Ostergeschäft lockten von Januar bis April 2017 6,2 Prozent mehr Gäste ins Reiseland und führten zu einem Übernachtungsplus von 4,6 Prozent in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben.

Diese Zahlen hat der Landestourismusverband (LTV) mitgeteilt. Ausnahmslos alle sächsischen Ziele zählen dabei zu den Gewinnern: Die sieben Regionen verzeichneten in den ersten vier Monaten bei den Gästeankünften Zuwächse zwischen drei bis elf Prozent. Neben dem Wintergeschäft wirkten sich vor allem Ostern sowie die Osterferien positiv auf die aktuelle Tourismusbilanz aus. Außerdem schlagen neue Investitionen im Beherbergungsbereich zu Buche.

Dazu zählen unter anderem die Sterne-Hotels König Albert in Bad Elster und Elbresidenz An der Therme in Bad Schandau, die 2016 eröffnet wurden und sich nach einem Jahr am Markt etabliert haben. Ein weiterer Grund sind hochkarätige Events und Kongresse in den Großstädten, wie unter anderem der Interprofessionelle Gesundheitskongress in Dresden mit 800 Teilnehmern. Dazu LTV-Präsident Matthias Rößler: „Ich freue mich für die Branche über diese tolle Zwischenbilanz. Gastfreundschaft und Investitionen in Qualität und neue Angebote zahlen sich aus. “ (SZ)

