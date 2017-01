Deutlich mehr Grippepatienten Fast 100 Personen haben sich bisher mit Influenza infiziert. Auch der Norovirus ist weiterhin gefährlich.

In der vergangenen Woche haben sich fast 60 Frauen, Männer und Kinder mit der Grippe infiziert. Wie Cornelia Kluge, Sprecherin des Landratsamtes Mittelsachsen, mitteilte, habe das Labor 57 neue Fälle gemeldet. Bei fast allen Proben wurde Influenza A nachgewiesen. Lediglich bei einer Probe wurde das Influenza-B-Virus festgestellt. Deutlich mehr als die Hälfte der Betroffenen hat sich nicht gegen das Grippevirus impfen lassen.

Bei 21 Betroffenen ist nicht klar, ob sie sich haben schützen lassen. Bei nur drei Personen steht fest, dass sie vorgesorgt haben. Mit den neuen Nachweisen gibt es bisher fast 100 Grippefälle im Landkreis Mittelsachsen. Die ersten Infektionen, die dem Gesundheitsamt gemeldet worden sind, traten Anfang Dezember des vergangenen Jahres auf.

Nach wie vor aktiv sind auch die Noroviren, die Brech-Durchfall auslösen. Laut Kluge gab es dazu in der vergangenen Woche 35 Labormeldungen. In der Vorwoche waren es sechs weniger. Bis Anfang Dezember 2016 wurden 685 Norovirus-Erkrankungen in Mittelsachsen erfasst. Im Jahr 2015 gab es bis dahin 601 Fälle.

Aufgrund der Hochsaison für ansteckende Krankheiten bitten einige Kinderärzte bereits darum, dass nur eine Person den Nachwuchs zum Doktor begleitet. Dr. Eckhardt Erdmann aus Döbeln informiert darüber per Aushang in der Praxis. (DA/mf)

