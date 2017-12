Deutlich mehr Fluggäste in Leipzig

Leipzig. Die Fluggastzahlen an den sächsischen Flughäfen gehen nach oben - vor allem am Airport Leipzig/Halle. Von Januar bis November stieg die Zahl der Passagiere dort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,9 Prozent auf knapp 2,24 Millionen, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Freitag mitteilte.

Allein im November wurde ein Plus von 20,5 Prozent verbucht. Auch bei der Luftfracht gab es im vergangenen Monat mit fast 105 110 Tonnen einen Rekordmonat. In den ersten elf Monaten legte das Frachtaufkommen in Leipzig/Halle um 8,1 Prozent auf gut 1,03 Millionen Tonnen zu.

Bescheidener lief es in diesem Jahr in Dresden, wo bis November knapp 1,6 Millionen Fluggäste gezählt wurden - ein Plus von 3 Prozent. Dort machte sich der Konkurs von Air Berlin bemerkbar: Die Zahl der Starts und Landungen in der Landeshauptstadt ging zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 27 354 zurück. (dpa)

zur Startseite

Artikelempfehlung Deutlich mehr Fluggäste in Leipzig Leipzig. Die Fluggastzahlen an den sächsischen Flughäfen gehen nach oben - vor allem am Airport Leipzig/Halle. Von Januar bis November stieg die Zahl der Passagiere dort im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,9 Prozent auf knapp 2,24 Millionen, wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Freitag mitteilte. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/deutlich-mehr-fluggaeste-in-leipzig-3840489.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: