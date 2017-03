Detektiv stellt Ladendieb Der Mann ist drogenabhängig und stiehlt Gegenstände, um sie zu Geld zu machen. Jetzt droht ihm eine Haftstrafe.

Ein 29 Jahre alter Mann hatte es nicht auf eine DVD abgesehen, er stahl Alkohol sowie Kopfhörer in einem Einkaufsmarkt an der Talstraße. © Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Ein klassischer Fall von Beschaffungskriminalität ereignete sich am Dienstagabend in Meißen. Ein 29 Jahre alter Mann stahl in einem Einkaufmarkt an der Talstraße eine Flasche Schnaps sowie Kopfhörer im Gesamtwert von rund 30 Euro. Als er die Kasse ohne zu bezahlen passierte, wurde er von einem Ladendetektiv gestellt. Der Detektiv versuchte, den 29-Jährigen festzuhalten. Dieser riss sich los und flüchtete.

Der Detektiv folgte dem Mann und bekam ihn zu fassen. Der Meißner muss sich nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Dies gilt als Verbrechen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine Mindeststrafe von einem Jahr. Zudem hatte er eine kleine Menge Betäubungsmittel bei sich. Dies zeigt, dass der Mann offensichtlich drogenabhängig ist und die Gegenstände stehlen wollte, um sie zu Geld zu machen, von dem er wiederum Drogen kaufen kann.

Werden die Täter erwischt, müssen sie sich wegen Diebstahls verantworten. In der Regel enden solche Verfahren mit einer Geldstrafe, bei Wiederholungstätern kann durchaus auch Haft drohen. Richtig heftig wird es aber, wenn der Täter versucht, in Besitz der geklauten Ware zu bleiben und dann auch noch Gewalt anwendet. Dann wird aus dem einfachen Diebstahl ein räuberischer Diebstahl, der als Verbrechen ausschließlich mit Gefängnisstrafe geahndet wird.

zur Startseite