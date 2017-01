Handball Verbandsliga Frauen Desolate Leistung Weinböhla rutscht nach einer unnötigen Heimniederlage auf den vorletzten Platz und geht schweren Zeiten entgegen.

Das Vorspiel zum Herrenderby sollte eigentlich eine gelungene Einstimmung in der Weinböhlaer Nassauhalle werden. Die Damen des HSV Weinböhla wollten vor dem Männer-Derby vorlegen. Doch das ging gründlich schief. Am Ende gab‘s eine völlig unnötige 18:20-Niederlage (Halbzeit 9:10).

Das Fazit ist schnell gefasst: Die Verbandsliga-Frauen des HSV Weinböhla sind mit einer desolaten Leistung in die Rückrunde gestartet. Zum ersten Heimspiel im Kalenderjahr empfingen die Damen von Trainer Bernd Berthold die Mannschaft aus Burgstädt. Der Burgstädter HC ging als Tabellensechster natürlich als leichter Favorit in die Partie, reiste allerdings nur mit sechs Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen an. Dagegen war die Bank des HSV mit zwölf Spielerinnen fast voll besetzt. Am Ende reichte es trotz dauerhafter Überzahlsituation aber nicht zum Punktgewinn, und die HSV-Frauen rutschen auf den vorletzten Rang.

Von Beginn an sollte es eine enge Partie werden. Dem 1:0 durch Franziska Klug folgten gleich drei Burgstädter Treffer. Ohne großes Abtasten starteten beide Mannschaften in die Partie; während die Gäste ein ums andere Mal an einer hervorragend aufgelegten Anja Rostig im Weinböhlaer Tor scheiterten, vergaben die HSV-Frauen zahlreiche Chancen frei vorm Tor. So entwickelte sich ein torarmes Spiel, bei dem die Gäste mit einem Ein-Tor-Vorsprung in die Halbzeitpause gingen (9:10).

Auch Überzahl bringt kaum Erfolg

Trainer Bernd Berthold forderte von seinen Frauen ein ruhiges Spiel, bei dem einstudierte Kombinationen ausgespielt und vor allem die gegebenen Chancen genutzt werden sollten. Diese Worte schienen aber mit Wiederanpfiff verpufft zu sein – stattdessen passten sich seine Frauen dem Spiel an, fanden keinen Zugriff und liefen immer einem Rückstand hinterher (10:11, 12:14, 13:16, 14:18).

Und auch in der hektischen Schlussphase – die Burgstädter Gäste kassierten zwei rote Karten (je dreimal Zwei-Minuten-Strafe) und eine zusätzliche Zeitstrafe in der 50./51. Minute – konnten die Gastgeberinnen überhaupt nicht für sich nutzen. Außer den 17:18- und 18:19-Anschlusstreffern war trotz ständiger Überzahlsituation (fünf gegen sechs) für die HSV-Frauen in den letzten zehn Minuten nichts zu holen. So verloren sie verdient mit 18:20 ihr erstes Heimspiel 2017.

Trainer Bernd Berthold ärgerte sich nach dem Spiel über die unnötige Niederlage: „Allein in den letzten zehn Minuten standen wir neunmal frei vorm Tor und machen davon nur zwei Buden – so kann man kein Spiel gewinnen“. Und er ergänzt: „Aber wir hätten das Spiel auch schon eher gewinnen können und vor allem müssen. Doch dafür hat heute außer Torfrau Anja Rostig keine andere Spielerin ihre Form erreicht.“ Besonders bitter ist die eigene Niederlage durch die Siege zweier anderer Abstiegskandidaten (Görlitz II und Klotzsche), so dass die HSV-Frauen nun auf dem vorletzten Platz angekommen sind.

Und nächste Woche zum Auswärtsspiel wird es definitiv nicht einfacher: Denn da werden die Weinböhlaerinnen vom VfL Meißen, der in fünf Jahren bisher nur ein einziges Mal gegen die HSV-Frauen beide Punkte abgeben musste, erwartet. Allerdings wurden auch die Domstädterinnen am Sonnabend in ihrer Euphorie ein wenig gebremst. Sie unterlagen in Görlitz unerwartet und deutlich mit 23:31, bleiben damit trotzdem vorerst auf dem vierten Tabellenplatz.

An der Meißner Favoritenrolle gegen Weinböhla am kommenden Wochenende ändert dies aber nichts. Anpfiff zum Kreisderby ist am Samstag, 21. Januar, um 18 Uhr in der Sporthalle „Heiliger Grund“ in Meißen. (dr/rt)

zur Startseite