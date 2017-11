Designierter Ministerpräsident will ein Ende der Leuchtturmpolitik Michael Kretschmer steht seinen Unionsfreunden im Landkreis Rede und Antwort. Allerdings hinter verschlossenen Türen.

Drei Kernpunkte sieht Michael Kretschmer für seine Politik als künftiger Sachsen-Premier. © Robert Michael

Neustadt. Gut abgeschirmt absolvierte Sachsens designierter Ministerpräsident Michael Kretschmer seinen angekündigten Erstbesuch im Landkreis. Hinter verschlossenen Türen traf der CDU-Generalsekretär auf seine Unionsfreunde in der Neustadthalle. Sie wollten von dem 42-Jährigen wissen, welche Vision er für Sachsen hat, wie er verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und ob er dabei mit der AfD kooperieren möchte.

Veranstaltungsteilnehmer berichten, dass die weit über zweistündige Begegnung in einer guten Atmosphäre verlaufen sei. Trotzdem kamen die 125 Besucher nicht an den Wahlpleiten dieses Jahres vorbei. Nicht nur um die Bundestagswahl ging es, bei der Michael Kretschmer in Görlitz und Klaus Brähmig im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ihre Direktmandate eingebüßt haben. Auch die verpatzte Oberbürgermeisterwahl in Pirna liegt den Christdemokraten noch schwer im Magen.

Doch man brauche heute nicht mehr über „vergossene Milch“ zu jammern, soll Kretschmer gesagt haben. Es gelte stattdessen, den Blick nach vorn zu richten.

Um bei der Landtagswahl 2019 wieder stärkste Partei im Freistaat zu werden, will sich Kretschmer auf drei Kernthemen konzentrieren. In der Schulpolitik gehe es darum, den Lehrermangel zu lindern. Dass in fast allen Bundesländern ähnliche Probleme bestünden, mache aber die Sache nicht leichter.

Besonderes Interesse gelte auch der inneren Sicherheit. Von den Bürgern würden die Grenzkriminalität und das Operieren internationaler Banden stark wahrgenommen. Die notwendigen Entscheidungen für mehr Polizisten im Freistaat seien gefallen, allerdings dauere es bei Polizisten wie bei Lehrern, bis die zusätzlichen Kräfte tatsächlich in Revieren und Schulen zum Einsatz kämen, zitiert CDU-Kreissprecher Peter Darmstadt die Worte des designierten Ministerpräsidenten.

Schließlich will Kretschmer eine ausgewogene Entwicklung von Großstädten und ländlichen Gebieten fördern. Das sei das Ende der Leuchtturmpolitik, die vor allem auf die Ausstrahlung der – mit staatlichen Milliarden bezuschussten – städtischen Industriestandorte setzte. Überhaupt dürfe man nicht auf die großen Konzerne und deren Ansiedlung im Freistaat setzen. Wie das ausgehen kann, darf Kretschmer gerade in seiner Heimat beobachten, wo zwei Weltkonzerne – Bombardier und Siemens – der Region einen herben Schlag versetzen. Stattdessen sollten kleine und mittelständische Unternehmen besser kooperieren und ihr Potenzial ausschöpfen.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Roland Wöller sagt, dass Kretschmer aus seiner Sicht viele überzeugen konnte. Außerdem schaffe er es, die im Land so nötige Aufbruchstimmung zu verbreiten.

Zu zwei Punkten äußerte sich Kretschmer laut CDU-Sprecher Darmstadt sehr konkret: Eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es mit ihm nicht geben. Gleichzeitig sprach sich der designierte Ministerpräsident dafür aus, noch mehr abgelehnte Asylbewerber abzuschieben.

zur Startseite