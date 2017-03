Deshalb werden vier neue Kreisel gebaut

Wie hat sich der Verkehr in den vergangenen Jahren entwickelt? Der Autoverkehr hat in Zittau weniger stark zugenommen, als noch im Jahre 1994 prognostiziert. Damals wurde noch von einer Verdopplung des Verkehrsaufkommens bis zum Jahre 2010 ausgegangen. Ein Beispiel: Befuhren im Jahre 1991 durchschnittlich 9100 Autos pro Tag die Neusalzaer Straße, waren es 2013 10500 Fahrzeuge. Auch die Werte anderer Hauptstraßen in der Stadt zeigen nur geringfügige oder überhaupt keine Steigerungen. Für die kommenden Jahre erwarten die Experten wegen der negativen Bevölkerungsentwicklung und der Überalterung insgesamt sogar eine leichte Verringerung des Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet von Zittau und in den Ortsteilen.

Welche Defizite weist das städtische Verkehrsnetz auf? Kritisch betrachten die Experten, dass der überwiegende Teil des Verkehrs der Bundesstraßen 96, 99 und 178 sowie der Staatsstraßen vom Zittauer Gebirge über den inneren Stadtring geführt werden. Leistungsfähige Umfahrungen sind außer im Nordosten des Stadtgebietes nicht vorhanden. Das führt zu einer hohen Lärmbelastung am Stadtring, beeinträchtigt die Luftqualität und vermindert die Aufenthaltsqualität durch die hohe Trennwirkung der zweispurigen Einbahnstraße für Fußgänger und Touristen. Weiterer Kritikpunkt: Der Stadtring bietet kaum ausgebaute Radwege. In den Anwohnerbereichen des historischen Stadtkerns besteht zudem ein hoher Parkdruck durch Berufspendler, Kunden und Besucher. Wegen des lückenhaften Parkleitsystems sowie starker Dezentralisierung der Parkflächen entsteht im Stadtzentrum viel zusätzlicher Verkehr, weil Autofahrer Parkplätze suchen.

Welche Vorschläge unterbreiten die Verkehrsexperten? Ein Katalog schlägt bauliche und technische Maßnahmen vor, die zur Verbesserung der Lage führen können. Das ist eine Art Wunschliste, ohne dass die Vorschläge planungsseitig schon konkret untersetzt sind. Konzentrierte sich die Stadt in den zurückliegenden Jahren vorwiegend auf die Sanierung von Straßen, geht es nun eher darum, das Straßennetz sicherer zu machen. In der Liste finden sich beispielsweise die Umgestaltung der Knoten Töpferberg/Dresdner Straße sowie Dr.-Brinitzer-/Äußere Weberstraße, eine sichere Fußgängerquerung am Stadtring im Bereich Baderstraße, der Bau von Kreisverkehren am Ottokarplatz, an der Görlitzer/Brückenstraße, der Äußeren Oybiner/Schrammstraße sowie am Löbauer Platz. Auch die Errichtung von Fahrradständern, die Ausweitung und Verbindung von Fußgängerzonen im Stadtkern und der Bau eines Parkleitsystems stehen auf der Agenda.