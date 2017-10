Deshalb mussten einige Dynamo-Fans draußen bleiben Die Gesangsleistung der Dresdner Anhänger in Freiburg war verdächtig mager. Fans kritisieren am Tag nach dem DFB-Pokalspiel die Polizei. Doch die hatte ihre Gründe ...

Pyrotechnik, ein Messer, Mundschutz und diverse zur Vermummung geeignete Kleidungsstücke: Diese Gegenstände fand die Freiburger Polizei bei einigen Dynamo-Fans. © Polizei

Auf dem Platz war Dynamo Dresden dem FC Freiburg weniger unterlegen als auf den Rängen. Nach der 3:1-Auswärtsniederlage im DFB-Pokal beim Bundesligisten aus dem Breisgau gibt es bei den Schwarz-Gelben weniger Aufregung um das sportliche Ergebnis als um die Gesangsleistung der Fans. Denn die war, so bestätigen es SZ-Reporter und Dynamos Pressesprecher Henry Buschmann, nicht auf dem gewohnten Lautstärke- und Stimmungspegel.

Während es auf dem Platz bis zum entscheidenden Treffer in der 81. Minute ein enges Spiel zu bestaunen gab, waren immer wieder auch Unmutsbekundungen aus dem Dresdner Fanblock zu vernehmen. Die Rufe richteten sich gegen die Polizei. Dabei schien doch aber alles friedlich im Stadion zu sein. Warum also die Bemerkungen?

Direkt nach dem Schlusspfiff ließ sich das noch nicht aufklären. Eine mögliche Antwort lieferte Dynamo in der Nacht aber selbst. Auf der Facebookseite des Vereins heißt es: „Vielen Dynamo-Fans wurde der Weg ins Stadion in Freiburg verwehrt. Die SGD wird diesen Vorgang und die Einsatzstrategie im und vor dem Gästeblock gemeinsam mit dem Fanprojekt Dresden e. V. und den Sicherheitsträgern intensiv auswerten.“

Auf das Posting haben am Donnerstag viele Fans reagiert. Auch sie kritisieren das Verhalten der Polizei. Ein Kommentator sieht darin sogar die „Retourkutsche für Karlsruhe“, wo sich die Polizei im Mai mehreren Hundert Fans im Armee-Look inklusive Pyrotechnik gegenübersah.

Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht: Die für den Einsatz zur Absicherung des Spiels zuständige Polizeidirektion Freiburg teilte am Donnerstagmittag mit, dass bereits bei der Anreise einige Dynamo-Anhänger negativ aufgefallen seien. Demnach sei es „noch auf der Autobahn zum Einsatz von Pyrotechnik und zur Sachbeschädigung durch Graffiti“ gekommen, heißt es in einer Presseerklärung. Bei Personen- und Fahrzeugkontrollen seien zudem Pyrotechnik und „Vermummungsmaterial“ gefunden worden.

Auch am Einlass und auf dem Weg zum Stadion gab es zunächst vereinzelt Kontrollen, wobei weitere Pyrotechnik und zur Vermummung geeignete Kleidungsstücke zum Vorschein kamen. Da die Partie als Hochrisikospiel eingestuft worden war, zog die Polizei daraus jedoch sofort Konsequenzen. Auch „Erfahrungswerte“ mit Dresdner Anhängern hätten die Polizei zu dem Entschluss bewogen, insgesamt rund 170 Fans genauer unter die Lupe zu nehmen. Unter ihnen seien zahlreiche polizeibekannte und als problematisch einzustufende Personen gewesen. Neben Feuerwerk wurden bei diesen Personen auch Messer und Schutzbewaffnung wie beispielsweise Mundschutz gefunden.

Durch die Kontrollen, das räumt die Polizei ein, war es einigen Zuschauern nicht möglich, rechtzeitig zum Anpfiff ins Stadion zu gelangen. Dort habe nach Angaben der Beamten eine „ emotional-aggressive Stimmung“ geherrscht. Wegen Angriffen auf Ordner und Einsatzkräfte konnte der Gäste-Fanblock erst eine halbe Stunde nach Spielende zur Abreise geöffnet werden. Zudem sei der kurzzeitige Einsatz von Pfefferspray nötig gewesen, weil „sich Teile der Fans vermummten und mit massiver Gewalt gegen Türen zu den angrenzenden Blöcken und andere Gegenstände vorgingen sowie einen Zaun mit Gewalt überschreiten wollten.“ Im Stadion soll es zu zahlreichen Sachbeschädigungen, insbesondere an Türen und Wänden, gekommen sein.

Auch nach dem Verlassen des Stadions kam zu Sachbeschädigungen. Einige Fans drangen in das Lager eines Kiosks ein, stahlen eine größere Menge Lebensmittel, mit denen sie laut Polizeimeldung um sich warfen.

Das Resümee der Polizei: Insgesamt gab es drei verletzte Polizeibeamte, einen leicht verletzten Ordner, 205 kontrollierte Personen, die für die Dauer ihrer Überprüfungen festgesetzt wurden. Die betreffenden Personen müssen sich wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Diebstahl sowie aufgrund von Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz verantworten. (fsc)

