Des Kaisers neue Kinder Die Schnurrbart-Äffchen im Dresdner Zoo haben erstmals Nachwuchs. Die Babys lassen sich durch die Gegend tragen.

Im Traumland: Viel bekommen die beiden neugeborenen Kaiserschnurrbarttamarine noch nicht mit von der Welt. © Christian Juppe

Die Äuglein geschlossen klammern sie sich auf den Rücken von Papa fest und machen so ziemlich jede Kletterpartie von Baumstamm zu Baumstamm mit. Zwei Wochen sind die beiden Kaiserschnurrbarttamarine alt. Kleine Äffchen, deren weiße Zwirbelbärte noch kräftig wachsen müssen. Es ist der erste Nachwuchs dieser Art im Dresdner Zoo seit drei Jahren.

„Die beiden Elterntiere haben jetzt eine tolle Beschäftigung“, sagt Thomas Brockmann, Diplom-Biologe im Zoo. Die Kaiserschnurrbarttamarine seien sehr soziale Tiere. Die Sprösslinge bleiben in der Natur sehr lange bei ihren Eltern, selbst, wenn diese schon die nächste Generation zur Welt gebracht haben. Es sind die ersten Kinder von Mutter Sissi und Vater Ulli. Das Männchen ist 2014 im Zoo geboren worden, seine Eltern starben allerdings kurze Zeit später. Ullis Bruder ist abgegeben worden. Dafür haben die Dresdner ein Weibchen aus dem Berliner Tierpark bekommen – Sissi. Da sich die beiden Jungtiere noch am Rücken der Eltern festkrallen, hatten die Zoomitarbeiter bisher keine Gelegenheit, das Geschlecht der beiden herauszufinden. Deshalb haben sie auch noch keine Namen. Brockmann hofft auf weiteren Nachwuchs. „Früher waren bis zu sieben Tiere in der Anlage, da war Leben drin“, sagt er.

Im Vordergrund steht jetzt aber erst einmal, dass die beiden Babys wachsen. Obst, Gemüse und Gummiarabikum helfen dabei. Ihren Namen verdanken die Affen übrigens der Ähnlichkeit ihrer Bärte mit dem des deutschen Kaisers Wilhelm II. Die ursprünglich im Amazonas beheimateten Tiere werden mehr als 15 Jahre alt und bringen knapp 400 Gramm auf die Waage. Ihr Schwanz ist länger als ihr Körper.

Zu sehen ist der Nachwuchs im Professor-Brandes-Haus. Während der Aufzucht leben die Kaiserschnurrbarttamarine vorerst getrennt von ihren eigentlichen WG-Mitbewohnern, den Kugel-Gürteltieren.

