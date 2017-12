Derzeit keine Tier-Vermittlung Tiere sind keine Weihnachts- Geschenke, sagt der Radeberger Tierschutzverein. Und geht einen ungewöhnlichen Schritt.

Der Radeberger Tierschutzverein vermittelt über Weihnachten keine Tiere. © Symbolfoto: dpa

Radeberg. Der Radeberger Tierschutzverein weist noch einmal darauf hin, dass über die Weihnachtszeit keine Tiere vermittelt werden. Hintergrund dieser ungewöhnlichen Aktion ist dabei ein alle Jahre auftretendes Problem, unterstreicht der Verein in seiner Mitteilung. Tiere sollte man sich nur ganz bewusst zulegen – als Überraschungsgeschenk zu Weihnachten sind sie absolut ungeeignet, unterstreicht Vereinschef Matthias Kuri. „Ein niedlicher Welpe oder ein kleines Kätzchen sorgen am Weihnachtsabend zwar oft für Begeisterung, aber was mit großer Freude beginnt, endet schnell im Tierheim“, so die Erfahrungen. Nämlich dann, sobald sich die neuen Halter mit den tatsächlichen Ansprüchen des Tieres konfrontiert sehen.

Die Tierschützer empfehlen daher grundsätzlich, sich vor der Anschaffung intensiv mit der Tierart zu befassen. Aufgrund der oft turbulenten Weihnachtszeit sollte man ein neues Heimtier aber in jedem Fall besser erst nach den Weihnachtstagen aufnehmen.

„Ein Tier ist kein Pullover und kein Spielzeug, das ich einfach umtauschen kann, wenn es nicht gefällt“, sagt Matthias Kuri. „Mit einem Tier übernimmt man die Verantwortung für ein Lebewesen – und muss auch bereit sein, diese zu tragen, solange das Tier lebt.“ Eltern müssen sich darüber klar sein, dass ein Kind nie allein die Verantwortung übernehmen kann, fügt der Vereinschef an. Oft bemerken Eltern zu spät, dass ein Großteil der Versorgung – Füttern, Säubern des Geheges oder „Gassigehen“ – an ihnen hängen bleibt. Schnell landen Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen dann (wieder) im Tierheim. „Deshalb gibt es bei uns einen Vermittlungsstopp über den Jahreswechsel!“

Ab 8. Januar läuft die Vermittlung von Tieren in Radeberg dann wieder wie gewohnt. (SZ)

zur Startseite