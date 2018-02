Derbysieg für die Lausitzer Füchse Mit einem 3:1 in Crimmitschau rücken die Füchse auf fünf Punkte an Platz zehn ran. Es gibt einen Wermutstropfen.

Jeff Hayes (hier ein Archivbild) war ion Crimmitschau wieder einmal der entscheidende Füchse-Spieler. © Thomas Heide

Am Ende war der Crimmitschauer Sahnpark fest in Weißwasseraner Hand. Mehrere hundert Fans feierten ihre Mannschaft minutenlang nach dem Abpfiff und blieben im Stadion, bis die Füchse nochmals aufs Eis kamen. Die Lausitzer Füchse hatten im vierten Versuch den ersten Sieg der Saison gegen Crimmitschau eingefahren und sind durch die gleichzeitige Niederlage der Heilbronner in Kaufbeuren bis auf fünf Punkte an die Falken, die den zehnten Platz belegen, herangerückt. Der Sieg im Sachsenderby war schwer erkämpft und hatte einen Wermutstropfen. Topscorer Anders Eriksson verletzte sich im ersten Drittel und kehrte nicht aufs Eis zurück. Uso stärker ist die Leistung der Füchse in Crimmitschau einzuschätzen.

Die Füchse begannen in Crimmitschau ausgesprochen selbstbewusst, drückten die Gastgeber gleich in deren Verteidigungsdrittel und hatten auch die ersten Chancen. Die Gastgeber ins Spiel brachten die Füchse mit einem Wechselfehler, der eine Zwei-Minutenstrafe nach sich zog. Franzreb rettete mit dem Schoner gegen einen Distanzschuss von Czarnik und später gegen Saarinen, der vors Tor gekurvt war. Aber die Füchse setzen weiterhin Nadelstiche, hatten durch Ranta, Owens und Tegkaev gute Schusschancen. Das Unentschieden nach dem ersten Drittel war leistungsgerecht.

Das Mitteldrittel begann mit wesentlich mehr Feuerwerk. Zunächst überstanden die Füchse eine Unterzahl problemlos. Franzreb hielt einen schwer zu sehenden Schuss durch die Beine von Verteidiger Mücke. Die Füchse wurden dann etwas besser. Nach einem tollen Pass von Schmidt lief Tegkaev allein auf das Tor der Gastgeber zu, scheiterte mit seinem Flachschuss aber an Eispiraten-Torwart Kilar, der seinen Schoner rechtzeitig in die Ecke bekam. Dann hatten die Gastgeber zwei Riesenchancen. Erst blieb nach einem Pass von Pohl vor das Tor die Scheibe am Torraum liegen, aber die Füchse konnten klären. Und dann konnte Schietzoldt im letzten Moment vom Puck getrennt werden. Füchse-Torwart Maximilian Franzreb war gegen Schüsse von Pohl und Saarinen zur Stelle. Dann gingen die Füchse in Führung. Ranta spielte einen Querpass durch den Torraum der Gastgeber. Auf der anderen Seite zog Hayes, der für Eriksson in die erste Reihe aufgerückt war, sofort ab. Zwar war Eispiraten-Torwart Kilar noch dran, aber der Puck rutschte doch über die Linie (27.).

Dann war Blut auf dem Eis. Füchse-Routinier Mücke hatte einen Schläger ins Gesicht bekommen, aber es gab keine Strafe (31.). Die Füchse antworteten sportlich. Zunächst scheiterte Hayes mit einem Abfälscher nach Owens-Schuss noch am Torwart, aber dann spielte der Füchse-Stürmer einen Pass in den Torraum, wo Ranta den Schläger aufs Eis bekam und die Scheibe ins Tor weiterleitete. In ihrer Euphorie agierten die Füchse wenig später zu offensiv und fingen sich einen Konter ein. Dominic Walsh konnte seinen Geschwindigkeitsvorteil nutzen, lief allein auf Franzreb zu und traf durch die Beine des Füchse-Torwarts zum Anschlusstreffer. In einer Überzahl für die Füchse hatte Boiarchinov allein vor dem Tor eine große Chance, scheiterte aber an Torwart Kilar. Und ein Befreiungsschlag der Gastgeber wurde zu einer Riesenchance. Torwart Franzreb blieb im Kasten, ein Crimmitschauer Spieler erlief sich die Scheibe drei, vier Meter vor dem Tor. Franzreb hielt, aber die Scheibe rutschte durch und blieb auf der Linie liegen, bevor Franzreb die Fanghand drauf hatte.

Im Schlussdrittel war es ein Kampf auf Biegen und Brechen. Die Füchse hielten die Eispiraten zunächst geschickt aus ihrem Drittel. Dann bekam die dritte Reihe Riesenprobleme, geriet unter Dauerdruck und schaffte es nicht zu wechseln. Aber alle Schüsse der Gastgeber gingen vorbei, wurden geblockt oder von Franzreb gehalten. Die Zeit lief den Gastgebern davon. Sie nahmen ihren Torwart vom Eis und erzeugten riesigen Druck. Glück hatten die Füchse, als Pohl aus spitzem Winkel das Lattenkreuz von Außen traf (59.). Dann aber fing Hayes einen Aufbaupass der Gastgeber ab und versenkte die Scheibe mit viel Überblick aus dem Mitteldrittel zum 1:3 ins Tor. Auch danach versuchten die Crimmitscher weiterhin alles, aber die Füchse waren mit Fernschüssen aufs leere Tor einem Treffer näher.

Nach dem Spiel sprach Füchse-Trainer Roberto Hoffmann von „einem harten Spiel. Wir wussten, dass die Crimmitschauer in dieser Saison einen brutalen Lauf haben. Das letzte Drittel war dann purer Kampf. Wir haben das mit viel Leidenschaft gepackt, haben geblockt, was zu blocken war und uns den Sieg am Ende redlich verdient. “ Eispiraten Chefcoach Kim Collins machte seiner Mannschaft bis auf die ersten zehn Minuten („Da haben wir das Spiel zu leicht genommen.“) keinen Vorwurf.

Jetzt folgt das nächste extrem wichtige Spiel für die Füchse. Am Freitag fahren sie zu den Heilbronner Falken. Mit einem Sieg dort könnten sie den Abstand auf zwei Punkte verkürzen, eine Niederlage würde nur schwer aufholbare acht Punkte Rückstand bedeuten. Am Sonntag folgt ein Heimspiel gegen Ravensburg.

Statistik

Eispiraten Crimmitschau – Lausitzer Füchse 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

0:1 Jeff Hayes 25:15 (Assist: Ranta, Owens)

0:2 Roope Ranta 32:03 (Boiarchinov, Bär)

1:2 Dominic Walsh 36:19 (Schietzold, Weber)

1:3 Jeff Hayes 58:56 (Empty Net, Adam, Boiarchinov)

Eispiraten Crimmitschau

Tor: Kilar

Verteidigung: Maschmeyer, Olleff – Ostwald, Kranjic – Halbauer, Weber – Pyka

Sturm: Schlenker, Saarinen, Pohl – Knackstedt, Ciernik, Czarnik Walsh, Allen, Schietzold – Keil, Gollenbeck

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Mücke, Geiseler – Adam, Kania – Hoffmann, Kohl

Sturm: Ranta, Eriksson, Boiarchinov – Tegkaev, Hayes, Schmidt – Neuert, Götz, Warttig – Stöber, Jahnke, Hessler

Schiedsrichter: Ulrich Hatz, stefan Vogl

Strafen: Crimmitschau 6, Weißwasser 8

Zuschauer:3 236

