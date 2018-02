Derby Sonnabend in Kamenz Einheit will gegen Bischofswerda Punkte für den Klassenverbleib. Aber der BFV will aufsteigen.

Fußball. Derbyzeit im Stadion der Jugend. Am Sonnabend ab 13 Uhr treffen der abstiegsgefährdete SV Einheit und Spitzenreiter Bischofswerdaer FV aufeinander. Die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen. Das Hinspiel hatten die Schiebocker mit 3:0 (0:0) gewonnen. An der Tabellenspitze der Süd-Staffel zeichnet sich ein Zweikampf um den Titel ab. Der BFV rangiert zwei Punkte vor dem FC International Leipzig, der am vergangenen Sonntag beim VFC Plauen (3.) eine eindrucksvolle Vorstellung seiner Spielstärke ablieferte und mit 5:0 (3:0) gewann.

„Die Leipziger werden sich kaum einen Ausrutscher leisten“, glaubt BFV-Trainer Erik Schmidt. „Mit diesem Druck müssen wir umgehen können. Ich weiß, dass das für meine junge Mannschaft nicht einfach ist.“ Den Derbycharakter beim Gastspiel in Kamenz sieht Schmidt nur bedingt: „Sicher, die Fans leben diese Konstellation aus und sicher auch der eine oder andere Spieler. Unsere beiden Vereine pflegen ein sehr gutes und partnerschaftliches Verhältnis. Für die Zukunft gesehen, wäre unser Aufstieg und der Klassenerhalt der Kamenzer eine Win-win-Situation für beide Vereine.“ Bereits jetzt gibt es Kooperationen im Nachwuchsbereich.

In der Winterpause wechselte Abwehrspieler Oliver Pohling nach Kamenz. Auch den erfahrenen Robin Huth hätte Einheit-Coach Frank Rietschel gern ausgeliehen, nachdem er seine Innenverteidiger in der Winterpause ziehen lassen musste. Wie schwer die Lücke zu schließen ist, die Karel Vrabec und Jan Charuza hinterlassen haben, zeigte der Rückrundenstart in Jena. Mit 0:3 (0:2) unterlagen die Lessingstädter der Drittliga-Reserve des FC Carl Zeiss.

Pohling saß übrigens auf der Bank und wurde nicht eingewechselt. Ob er ausgerechnet gegen den Ex-Verein sein Debüt für Einheit gibt, das ist offen. „Er ist jung und will am Saisonende wieder zurück zu uns“, sagt Schmidt. „Aber es gibt keine Klausel im Vertrag, dass er gegen uns nicht spielen darf“, ergänzt der BFV-Coach. (js)

