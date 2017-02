Derby in Weixdorf Zum Rückrundenauftakt steht auf dem Forstsportplatz die Partie gegen Laubegast an.

Fußball-Landesklasse. Die SG Weixdorf startet am Sonntag (14 Uhr) auf dem Kunstrasen des Forstsportplatzes in die Rückrunde der Landesklasse Ost mit einem brisanten Stadt-Derby. Gegner an diesem 14. Spieltag ist der Tabellen-Dritte FV 06 Laubegast. Trainer Holger Steinhardt sieht dieser Partie mit eher gemischten Gefühlen entgegen: „Nach der schwierigen Vorbereitungsphase mit keinen guten Trainingsmöglichkeiten weiß man gar nicht so recht, wo man steht. Laubegast ist ein starker Gegner, nur mit hundertprozentiger Konzentration und vollem Einsatz ist da etwas zu holen“.

Die Testspiele gestalteten sich durchwachsen. Nach einem 2:2 bei der SG Schönfeld gab es eine 0:8-Klatsche beim Landesligisten Einheit Kamenz. „Da waren wir völlig chancenlos“, erklärt Steinhardt. In Heidenau wurde ein 3:0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben, am Ende hieß es 4:4.

Dagegen gab es am Dienstag in Hellerau-Klotzsche einen 5:1-Erfolg. Riko Klausnitzer zeichnete sich als dreifacher Torschütze aus. „Ich habe ihn wieder offensiv eingesetzt, da ist er natürlich spitze. Aber für Hellerau war es auch das erste Testspiel, also man darf den Sieg nicht überbewerten“, schätzt der Coach ein. Im Hinspiel siegte Laubegast daheim klar mit 3:0. Dietrich Eisold wird am Sonntag sein vorerst letztes Spiel im Weixdorfer Trikot absolvieren. Der 21-Jährige geht zu einem Auslandsstudium. Martin Stoll und Dominik Hoffmann fehlen verletzungsbedingt. (jj)

