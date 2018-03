Derby in Bautzen Cunewalde/Sohland erwartet am Sonntag in der Schützenplatzhalle den HVH Kamenz. Für Schüler gibt es eine Überraschung.

Handball-Sachsenliga Männer. Am Sonntag gibt es in der Bautzener Schützenplatzhalle das heiße Sachsenligaderby zwischen der SG HVO Cunewalde/Sohland und den Lessingstädtern. Der Tag ist reich an Highlights, was nicht zuletzt an der Tatsache liegt, dass beide Teams nur ein einziger Punkt trennt. Kamenz ist derzeit mit 12:18 Zählern Sechster vor dem HVO.

SG-Trainer Carsten John freut sich schon die ganze Woche auf diese Partie. „Wir wollen unbedingt Kamenz um unseren Ex-Leitwolf und jetzigen HVH-Spielertrainer Daniel Kästner schlagen“, gibt der Coach als Ziel aus. „Der mögliche sechste Platz ist ein lohnendes Ziel. Allerdings wird es ein schweres Unterfangen – trotz des Verlustes von Topjäger Matteusz Klinger aufseiten der Lessingstädter. Denn seit Weggang des Polen sind die Kamenzer stärker denn je, da nun vielmehr der Teamgeist an erster Stelle steht.“

Einen weiteren Höhepunkt wird es rund um die Partie geben. Der steht im Zusammenhang mit der Volksbank Dresden-Bautzen. HVO-Co-Trainer Florian Sieber: „Wir freuen uns, dass unsere Volksbank Bautzen auch nach der Fusion mit der Dresdner Volksbank Raiffeisenbank weiter so stark zu unserer Region steht. In Zusammenarbeit mit unseren Verein bietet Volksbank Dresden-Bautzen Abschlussklassen beziehungsweise Schulen ihres Geschäftsgebietes am Sonntag die Möglichkeit, ihre Kasse aufzubessern.“

Denn es gibt die Möglichkeit, sich Prämien in Höhe von 300, 200 und 100 Euro zu sichern. Sieber erklärt, wie das geht: „Die Schule/Klasse, die die meisten Personen zu unserem Spiel mobilisieren kann, bekommt den Hauptpreis. Es wurde eigens für die Partie ein reduzierter Schülertarif von nur 1,50 Euro eingeführt. Aber auch Lehrer, Eltern, Freunde oder Bekannte können mit einer gekauften Eintrittskarte für die jeweilige Schule abstimmen. Es liegt also an den Schülern, dass sie möglichst viele Unterstützer mobilisieren.“

Abgerundet wird das spannende Derby von der Tanz-und Theaterfabrik Wilthen, die mit Tanzeinlagen vor der Begegnung und in der Halbzeitpause aufwartet. Damit wird auch Vereinen der Region die Möglichkeit geboten, sich miteinander zu vernetzen. Die Aktion der Volksbank Dresden-Bautzen und auch der HVO selbst hat auf jeden Fall Unterstützung verdient. Anwurf der Begegnung ist um 16.30 Uhr, der Einlass erfolgt gegen 15.20 Uhr. (fs)

