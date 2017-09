Handball – Verbandsliga Männer Derby geht an die Gäste Die SG Zabeltitz/Großenhain ist nach dem Sieg in Radebeul weiter im Vorderfeld der Tabelle.

Die Männer der Spielgemeinschaft aus Zabeltitz und Großenhain haben beim Derby den nach Radebeul mitgereisten Fans und dem Trainergespann Jurack/Schumacher wieder ein bis in die letzte Phase spannendes und offenes Spiel mit glücklichem Ausgang geboten. . Am Ende reichte es trotz mangelnder Konzentration vor allem im Torabschluss beim 32:29-Auswärtssieg für zwei wichtige Punkte und den Verbleib auf Tabellenplatz 4.

Doch es war alles andere als eine klare Angelegenheit gegen den Radebeuler HV. Zwar erzielten die Röderstädter den ersten Treffer. Die Heimmannschaft aus Radebeul legte jedoch nach und ließ die SG bis zum 4:4 nicht wegziehen. Schon in dieser frühen Phase des Spiels merkte man, dass die Mannschaft um Coach Jurack nicht auf der vollen Höhe zu sein schien. Vor allem auf den in den vergangenen Wochen stark aufspielenden Halbpositionen wurden klare Würfe vergeben, im Gegenzug in der Abwehr unengagiert verteidigt. Trotzdem reichte es zur Pause für einen 17:15-Vorsprung.

In Hälfte zwei änderte sich nichts. Unsauber ausgespielte Kombinationen, Fehlpässe und fehlerhafte Absprache in der Defensive ließen die SG nicht wegziehen. Vielleicht war man auch von der etwas für diese Liga ungewöhnlich aggressiveren Spielweise eingeschüchtert oder irritiert und fand dadurch keine klare Linie. Das nutzten die Gastgeber in der finalen Phase des Spiels und legten nach beim 23:22 mit der erstmaligen Führung für die Radebeuler nach.

Kurz darauf erhöhte der Gastgeber sogar auf 24:22. Doch die Zabeltitz/Großenhainer Jungs ließen die Köpfe nicht – wie so oft in dieser Situation – hängen und konnten durch sauberes Druckspiel und eine halbwegs effektive Abwehrleistung das Ruder noch einmal herumreißen.

Am Sonntag steht das nächste Heimspiel an. Die SG empfängt die Mannschaft aus Neugersdorf. (SZ)

Für die SG spielten: Gehrke und Kositz (Tor), Ernst (4), Kreutzmann (10/3), Krzikalla (5), Walter (1), Köster (2), Haase (2), Miene, Seyffarth (4), Stelzl (4/1)

