Fußball – Testspiel Derbe Testspielniederlage Der Landesligaaufsteiger präsentiert sich den Döbelnern im vorletzten Test in allen Belangen deutlich überlegen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Christian Mäckel hat im Spiel gegen Lipsia Eutritzsch auf der rechten Außenbahn spielen müssen, allerdings hat man ihm angemerkt, dass er sich auf den zentralen Mittelfeldpositionen wohler fühlt. © André Braun Christian Mäckel hat im Spiel gegen Lipsia Eutritzsch auf der rechten Außenbahn spielen müssen, allerdings hat man ihm angemerkt, dass er sich auf den zentralen Mittelfeldpositionen wohler fühlt.

Döbelner Torschütze zum Ehrentreffer war René Böttcher (rechts). Foto:

Das war nichts. Im vorletzten Testspiel gegen den Aufsteiger in die Landesliga zeigten die Döbelner ihre bisher schwächste Leistung in der Vorbereitung. Die Lipsia aus Eutritzsch, Meister der Landesklasse Nord, war über die gesamte Spielzeit geistig frischer, stets den berühmten Schritt voraus und präsentierte sich auch zielstrebiger.

Bereits nach zwei Minuten klingelte es im Kasten von Franz Hampel das erste Mal, als David Wadewitz schneller am Ball war und leichtes Spiel hatte, die Messestädter in Führung zu bringen. Auch nach diesem Tor fanden die Döbelner nicht ihren erhofften Rhythmus, Maximilian Stöckmann wurde nach zwei Standardsituationen von den Döbelnern nicht konsequent gedeckt und erhöhte auf 0:3. Auf Döbelner Seite kam nach zwei verpassten Möglichkeiten René Böttcher in der 39. Minute per Abstauber zum 1:3, welches auch den Halbzeitstand markierte.

Die zweite Halbzeit begann dann jedoch, wie bereits die erste begonnen hatte. Lucian Unger nutzte eine Unachtsamkeit in der Döbelner Hintermannschaft, um das vierte Tor zu erzielen. Kurz darauf verwandelte Simon Knoebel einen Foulstrafstoß, ehe die Partie mit zunehmender Spieldauer verflachte. In der 74. Minute kam Eutritzschs Spieler Subaru Komatsu nach einem Zweikampf ungünstig zu Fall und zog sich einer schwere Verletzung im linken Arm zu, sodass er direkt vom Stadion per Rettungswagen ins Döbelner Klinikum gebracht werden musste, jedoch am selben Abend wieder die Reise nach Leipzig antreten konnte. Den Freistoß nach dem folgeschweren Zweikampf verwandelte Julius Nitzsche direkt zum 1:6-Endstand. „Die Niederlage war aufgrund zu vieler einfacher Fehler zu hoch ausgefallen. Trotz guter Chancen ist es uns in der zweiten Halbzeit nicht gelungen, das Ergebnis etwas freundlicher zu gestalten, obwohl der Gegner verdient gewonnen hat“, resümierte Döbelns Trainer Uwe Zimmermann gegenüber dem Döbelner Anzeiger. Am Dienstag empfangen die Döbelner im letzten Vorbereitungsspiel im Bürgergarten Landesklassenvertreter Motor Wilsdruff, bevor am kommenden Sonntag mit dem Pokalheimspiel gegen Germania Chemnitz die Pflichtspielsaison beginnt. (DA/dsc)

zur Startseite