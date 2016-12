Der zweite Versuch Am Sonnabend soll das Derby zwischen dem Dresdner SC und Weixdorf nachgeholt werden.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesklasse. Am Sonnabend (13.30 Uhr) soll das Stadt-Derby zwischen dem Dresdner SC und der SG Weixdorf nachgeholt werden. Ob allerdings bei der momentanen Witterungslage im Heinz-Steyer-Stadion gespielt werden kann, ist wohl mehr als fraglich. Bereits vor zwei Wochen war der Platz im Ostrapark von der Stadt als Eigentümer nach heftigen Regenfällen gesperrt worden. Weixdorf ging in die Offensive und schaltete den Sächsischen Fußballverband (SFV) ein. „Uns war unverständlich, warum nicht auf dem Ausweichplatz gespielt wurde. Zumal auf dem Kunstrasenplatz am Sonntag die Zweite des DSC ein Punktspiel austrug“, so der Sportliche Leiter der Weixdorfer Ralf Nicklisch. Doch der DSC bekam Recht – der Ausweichplatz ist auch nur angemietet und war ausgelastet.

Außerdem hatte Weixdorf eine Neuansetzung der Partie für März 2017 beantragt. Staffelleiter Gerald Socha terminierte das Spiel aber für den 3. Dezember: „Wir sind angehalten, stets den nächstmöglichen Nachholtermin laut des Rahmenkalenders zu nutzen. Bis fünf Tage vor dem Termin muss ein Antrag sowie eine Befürwortung beider Vereine für eine Verschiebung vorliegen. Das ist nicht geschehen“.

Weixdorfs Trainer fand die richtigen Worte: „Auch wenn der Termin für uns sehr ungünstig ist und wir auf einige Spieler verzichten müssen, werden wir die Entscheidung akzeptieren und antreten. Wir als Verein und als Mannschaft wollten von Anfang an eine sportliche Entscheidung im Spiel gegen den DSC.“ (jj)

