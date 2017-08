Der zweite Motorradtote der Saison Sehr oft sind Vorfahrtsverstöße die Ursache für Unfälle mit Toten und Verletzten – die Tragödie auf der S 88 bildet da keine Ausnahme.

Der Biker krachte bei Zeithain in einen abbiegenden Pkw. Den schweren Aufprall überlebte er nicht. © Archiv/Roland Halkasch

Ein Auto nimmt einem Motorrad die Vorfahrt – die Folgen treffen den Motorradfahrer: Der tödliche Unfall auf der S 88 bei Zschepa vom Sonntag ist nicht der erste seiner Art. In Sachsen waren in den vergangenen fünf Jahren stets Vorfahrtsverstöße die häufigste Ursache für Unfälle mit Toten oder Verletzten. So wurden laut Statistischem Landesamt im vergangenen Jahr bei mehr als 1 700 solcher Unfälle 15 Menschen getötet, 733 schwer verletzt.

Im Fall von Zschepa hatte ein 80-Jähriger beim Abbiegen von der Staatsstraße offenbar übersehen, dass ihm ein 47-Jähriger mit einer Kawasaki entgegenkam. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Im Landkreis ist er damit nach dem Unglück auf der S 89 bei Nieska der zweite Motorradtote der Saison. Dort waren ein Radler und ein Motorradfahrer aus noch immer ungeklärter Ursache kollidiert – mit für beide tödlichem Ausgang. „Bis heute sind uns dazu keine Zeugenaussagen bekannt“, sagte am Dienstag ein Polizeisprecher. Auch zum Unfall bei Zschepa lägen bei der Pressestelle keine neuen Zeugenaussagen vor.

Zwei weitere schwere Unfälle mit Motorrädern hatte es im Juni auf der B 101 Richtung Priestewitz und im Mai zwischen Oelsitz und Kalbitz gegeben. In beiden Fällen wurden die Motorradfahrer schwer verletzt, als sie Pkw überholten – die ihrerseits gleichzeitig auf die linke Spur zogen.

Insgesamt starben auf Sachsens Straßen vergangenes Jahr 22 Motorradfahrer oder -beifahrer. Zwar kamen im gleichen Zeitraum auch 76 Pkw-Nutzer ums Leben – allerdings kommen im Freistaat auf jedes zugelassene Motorrad gleich 13 Pkw. Zwischen Mai und September gab es auffällig viele getötete und schwer verletzte Motorradfahrer oder -mitfahrer und Radler.

Laut Polizei entstand beim Unfall bei Zschepa an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 11 000 Euro. Jetzt ermittelt der Verkehrsunfalldienst. Noch vor Ort wurde ein Gutachter hinzugezogen. Weil die Staatsstraße für die Unfallaufnahme vier Stunden dicht blieb, bahnte sich der Verkehr Richtung Lorenzmarkt auf Schleichwegen seinen Weg – etwa über den Elberadweg zwischen Gohlis und Zschepa.

zur Startseite