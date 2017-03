Der zweite Coup der Olsenbande Das Bautzener Theater setzt in diesem Sommer erneut auf das Gaunertrio. Der Vorverkauf für das Freiluftspektakel startet am 8. April.

Das Gaunertrio Benny, Egon und Kjeld macht auch in diesem Jahr den Hof der Ortenburg unsicher. Der Vorverkauf für den 22. Bautzener Theatersommer beginnt am 8. April. © Uwe Soeder

Und wieder haben sie einen Plan. Allerdings muss sich beim diesjährigen Theatersommer Benny kräftig ins Zeug legen. Denn Egon wurde im Gefängnis von einer unangekündigten Amnestie überrascht. Unverhofft ist der Bandenchef nun auf freiem Fuß. Ein Coup will das Gaunertrio selbstverständlich trotzdem landen – und auch das Bautzener Theater verspricht sich mit dem zweiten Teil des Freiluftspektakels unter dem Titel „Die Olsenbande wandert aus“ einen großen Wurf. Am 8. April beginnt der Vorverkauf für die Krimikomödie im Hof der Ortenburg. Zwei Monate später ist am 8. Juni Premiere.

Doch eigentlich wollen sich die Zuschauer schon jetzt nicht mehr gedulden. „Seit der letzten Vorstellung im vergangenen Jahr fragen uns Leute nach Karten“, sagte Brigitte Zimmermann, Leiterin vom Besucherservice. Bei der Olsenbande-Erstauflage 2016 waren bereits am Tag der Premiere alle Plätze ausverkauft. Knapp 37 000 Zuschauer sahen das Stück „Die Olsenbande und der große Hintermann“. 37 Mal gab es rasante Verfolgungsjagden, explosiven Schlagabtausch und viele Originalzitate aus den Olsenbande-Filmen.

Neue Fassung, bekannte Besetzung

An diese Mischung will Intendant und Regisseur Lutz Hillmann anknüpfen. Er hat für dieses Jahr eine neue Fassung geschrieben. Die Besetzung ist hingegen dieselbe wie 2016. In die Rolle des Egon schlüpft Olaf Hais, István Kobjela und Rainer Gruß spielen Benny und Kjeld. Katja Reimann ist als Yvonne mit von der Partie. „Und auch die Frau, die sich erschrickt – der Publikumsliebling aus dem vergangenen Jahr – wird nicht fehlen“, verspricht Theatersprecherin Gabriele Suschke. Börge und Fie, das Polizistenduo Holm und Jensen, ein gewiefter Jütländer, ein Militärkommando und der stumme Doppelgänger von Dynamit-Harry vervollständigen das Ensemble. Da liegt Zündstoff in der Luft.

Karten & Preise zurück 1 von 5 weiter Startschuss zum Vorverkauf ist am 8. April um 11 Uhr an der Theaterkasse. Vom 8. April bis 7. Juni kosten die Karten zwischen 14 und 22 Euro für Erwachsene und 9 bis 17 Euro für Kinder und Ermäßigungsberechtigte. Ab 8. Juni kosten die Karten für Erwachsene zwischen 16 und 24 Euro, für Kinder und Ermäßigungsberechtigte zwischen 11 und 19 Euro. Wer seine Karten erst am Tag der Vorstellung kauft, zahlt je Karte einen Zuschlag von drei Euro. Karten gibt es an der Theaterkasse in der Seminarstraße 18, telefonisch unter 03591 584225/272, im SZ-Treffpunkt, Lauengraben 18, in Bautzen und im Internet unter www.theater-bautzen.de.

Geplant sind für den 22. Bautzener Theatersommer 34 Vorstellungen. Auf die große Nachfrage hat das Theater mit einer größeren Tribüne reagiert. Dort werden jetzt 1 191 Zuschauer Platz finden. Wer seine Karten bis 7. Juni kauft, kommt in den Genuss des Vorverkaufsrabatts (siehe Kasten). Erste Ausschnitte aus der neuen Inszenierung sind zum Startschuss des Theatersommer-Vorverkaufs am 8. April ab 10.50 Uhr zu sehen. Pünktlich um 11 Uhr öffnet dann die Theaterkasse. Im vergangenen Jahr wurden an diesem Tag bereits gut 7 000 Karten verkauft.

Burgfilmnächte mit LaLaLand

Ergänzt wird das Programm des Theatersommers auch in diesem Jahr durch die Bautzener Burgfilmnächte. Im Programm treffen das mehrfach Oscar-nominierten Musical-Drama „LaLaLand“ auf die Abenteuergeschichte „Bob der Streuner“ und Olaf Schuberts ersten Kinofilm „Schubert in Love“. Außerdem werden die tschechisch-deutsch-französisch-slowenische Ko-Produktion „Familienfilm“ und die britisch-französische Filmbiografie „Florence Foster Jenkins“ zu sehen sein.

Am 22. Juni findet in der Kulisse der Olsenbande-Inszenierung die Eröffnung des Internationales Folklorefestivals statt. Zu Ende geht der Theatersommer am 16. Juli.

