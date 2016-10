Der Zug ist noch nicht abgefahren Die Zahl der Fürsprecher für die Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Görlitz und Hoyerswerda wächst.

In Niesky steht die Bahnhofsuhr schon lange still. Doch die Hoffnung auf eine neue Zuganbindung der Stadt wächst. In den nächsten drei Wochen soll sich entscheiden, ob der Freistaat genügend Geld in den Nahverkehr investiert. © andré schulze

Dass der Nahverkehr in der Oberlausitz ausbaufähig ist, hat der CDU-Landtagsabgeordnete Lothar Bienst zuletzt selbst erlebt. Mehr als drei Stunden brauchte er, um mit dem Zug von Rietschen über Zittau in die Landeshauptstadt Dresden zu fahren. „Das Gute daran war, dass ich während der ganzen Zeit arbeiten konnte“, sagt Lothar Bienst. Doch mit dem Auto wäre er ungleich schneller gewesen. Darum sieht er Handlungsbedarf. „Wenn wir in der Region nicht abgehängt werden wollen, dann müssen wir schnell in die urbanen Zentren gelangen“, so Lothar Bienst.

Derzeit drängt der Rietschener mit seinen Parteikollegen Octavian Ursu, Stephan Meyer und Heinz Lehmann bei den aktuellen Haushaltsverhandlungen im sächsischen Landtag auf mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr in der Lausitz. „Wichtig ist, dass der öffentliche Personennahverkehr mehr Geld bekommt“, so Lothar Bienst. In ihrem Aktionspapier werben die vier Abgeordneten aus der Oberlausitz auch explizit für den Erhalt des Personennahverkehrs auf der Bahnstrecke zwischen Görlitz und Hoyerswerda.

Die könnte laut dem Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) frühestens ab November 2018 wieder in Betrieb genommen werden. Doch ob am Nieskyer Bahnhof wieder Personenzüge halten, hänge maßgeblich vom Landeshaushalt ab, macht Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer deutlich. „Wir brauchen jede Unterstützung, um in der Lausitz gestalten zu können“, sagt er. Der Verbund will Mitte Dezember seinen neuen Haushalt beschließen und wartet deshalb auf Signale aus Dresden.

Bereits am Freitag hat Hans-Jürgen Pfeiffer mit den Bürgermeistern aus Boxberg und Horka sowie mit Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann wegen der Bahnstrecke bei Verkehrsminister Martin Dulig in Dresden vorgesprochen. „Wir haben unser Positionspapier abgegeben“, sagt Beate Hoffmann. In einem einstündigen Gespräch warben die Bürgermeister für mehr Unterstützung. Ihr Fazit fällt positiv aus. „Es soll mehr Geld zur Verfügung stehen“, sagt Nieskys Oberbürgermeisterin. Und auch ZVON-Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer zeigt sich optimistisch. „Das Bemühen in Dresden ist ehrlich“, sagt er.

Doch auch wenn der Landtag finanziell nachbessern sollte, ist das noch keine Garantie für die Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Görlitz und Hoyerswerda. Denn auch der ZVON muss noch rechnen, was er sich leisten kann. „Wenn es zur Nachbesserung kommt, werden wir unseren Aufwand entgegen setzen“, erklärt Geschäftsführer Hans-Jürgen Pfeiffer. Und Ansprüche gibt es nicht nur in Niesky und entlang der Trasse zwischen Görlitz und Hoyerswerda. Erst am Montag hat der Verkehrsverbund Preiserhöhungen angekündigt. „Wenn das Geld nicht reicht, dann müssen wir schauen, wo es Einschnitte geben wird“, sagt Hans-Jürgen Pfeiffer mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen im Dezember.

Werden dann tatsächlich die Prioritäten in Niesky gesetzt? Der CDU-Landtagsabgeordnete Lothar Bienst warnt vor einer Neiddebatte. Auch die Bahnverbindungen zwischen Berlin und Görlitz oder Dresden und Görlitz sind für die Region wichtig. Ähnlich sieht das der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum. Er hat sich in den vergangenen Monaten fraktionsübergreifend darum bemüht, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Im Arbeitskreis Wirtschaft und Verkehr bestünde mittlerweile Konsens darüber, dass es mehr Geld für den Nahverkehr braucht, so Thomas Baum. „Ich bin dankbar, dass ich auch bei der CDU auf offene Ohren gestoßen bin“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion.

Als ein Problem erachtet Thomas Baum, dass das Geld für den sächsischen Nahverkehr anhand der Auslastung der Strecken verteilt wird. Davon profitieren in erster Linie die Ballungszentren in Leipzig und Dresden. „Es ist unstrittig, dass es dort boomt“, so der SPD-Politiker. Trotzdem dürfe der ZVON mit seinem großen Streckennetz nicht hinten herunterfallen. „Ich muss mich am Schwächsten orientieren“, fordert Thomas Baum. Er zeigt sich allerdings zuversichtlich, dass das gelingen könnte. „Wir wissen in den nächsten drei Wochen, ob wir das zusätzliche Geld bekommen“, sagt er.

