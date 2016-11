Der Zittauer Markt hat seinen Weihnachtsbaum Am Dienstag wurde eine Weißtanne aufgestellt. Christine Köhler und Bernd Funken haben sie zur Verfügung gestellt.

Am Dienstag erhielt der Markt seinen Weihnachtsbaum. © Rafael Sampedro

In diesem Jahr wurden wieder sechs Bäume zum Aufstellen in Zittau und Hirschfelde ausgewählt. Sie kommen aus Oybin, Eichgraben, der Kernstadt Zittau und den Ortsteilen Wittgendorf und Pethau. Das ist einer Pressemitteilung der Stadt zu entnehmen.

Auf dem Zittauer Marktplatz steht seit Dienstag die Weißtanne von Christine Köhler und Bernd Funken. Den Ottokarplatz schmückt ebenfalls eine Weißtanne, gespendet von Familie Gruner. Eine Stechfichte, das Geschenk von Klaus Reepen, ziert den Haberkornplatz. Von Familie Gubisch kommt die Blaufichte auf dem Johannisplatz. Sylvia Langkowski stellte für den Markt in Hirschfelde ebenfalls eine Blaufichte zur Verfügung. Zudem kommt in diesem eine Rotfichte an das Altenheim St.Jacob. Sie stammt von Familie Ficker aus Pethau.

Oberbürgermeister Thomas Zenker bedankte sich für die zahlreichen Weihnachtsbaum-Angebote. (szo)

