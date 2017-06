Der Zauberturm muss warten Der Umbau des Hotherturmes kostet viel mehr als gedacht. Doch das Geld ist nicht da.

Der Görlitzer Magier Ralph Kunze muss sich gedulden, ehe der Hotherturm zu seinem Zauberturm werden kann: Der Umbau ist deutlich teurer als gedacht. © nikolaischmidt.de

Es hätte so schön sein können. Für rund 30 000 Euro wollte die Stadt den denkmalgeschützten Hotherturm im Nikolaizwinger so herrichten, dass der Görlitzer Magier Ralph Kunze ihn als Zauberturm nutzen kann. Er plant, in dem alten Gemäuer ein kleines Theater zu eröffnen. Auch sein Verein „magi gorlicienses“ soll hier sein Domizil erhalten.

In dem Zaubertheater will er regelmäßig professionelle Zaubershows aufführen. Dafür will Kunze viele nationale und internationale Künstler nach Görlitz bringen. Die 30 000 Euro, die die Stadt im Jahr 2015 in ihren Haushalt eingestellt hatte, sollten für die Reparatur der Heizung, neue Lampen und einbruchsichere Türen verwendet werden. Doch das Geld reicht hinten und vorn nicht. „Gründe sind unter anderem der Brand- und der Denkmalschutz“, erklärt Baubürgermeister Michael Wieler auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Der erste Stock des Gebäudes solle als Veranstaltungsraum genutzt werden. „Doch der ist komplett aus Holz und hat keinen zweiten Fluchtweg“, sagt Wieler. Für Letzteres gäbe es zwei Möglichkeiten: In den Nikolaizwinger hinein oder zur Zwinger-Außentreppe aus Metall hin. „Die Denkmalpflege favorisiert Ersteres“, sagt Wieler. Aber aus praktischen Gründen sei ein Fluchtweg zur Metalltreppe hin viel sinnvoller: „Damit wäre der Zauberturm unabhängig von den Schließzeiten des Zwingers.“

Doch so oder so: Beide Varianten sind deutlich aufwendiger, als die Stadt vorher gedacht hatte. Zumal noch weitere Ausgaben hinzu kämen, etwa für die Einhausung des hölzernen Treppenhauses aus Brandschutzgründen. Die Gesamtkosten liegen laut Wieler bei 80 000 bis 90 000 Euro – und damit fast beim Dreifachen der geplanten Summe. Wenn es bei 30 000 Euro geblieben wäre, hätte die Stadt das Geld später über die Mietkosten wieder reinholen können. Bei der dreifachen Summe ist das aber unrealistisch. „Wenn wir genug Geld hätten, dann gäbe es auch bauliche Lösungen für alle Probleme“, sagt er. Dem ist aber nicht so. Die Stadt will trotzdem auf jeden Fall an der Sache dranbleiben: „Aber wir müssen das Thema völlig neu überlegen, einen ganz neuen Weg finden.“

Auf jeden Fall müsse die Stadt mit allen Beteiligten reden. Diese Gespräche laufen laut Wieler bereits. Dabei soll eine Lösung gefunden werden. Wie schnell das gehen könnte, ist allerdings völlig offen.

