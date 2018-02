Der Zauberlehrling Paulo Heber will sein Geld später als Magier verdienen. Jetzt übt er schon mal mit jemandem, der weiß, wie das geht.

Zauberer Thomas Born hat den 17-jährigen Paulo Heber unter seine Fittiche genommen. „Es gibt viel zu wenig Nachwuchs in unserem Metier“, sagt Born. © Lutz Weidler

Riesa. Der Funke sprang über, als der Zauberer für eine Privataudienz im Hause Heber zu Gast war. Thomas Born, der sonst bei Schuleinführungen und runden Jubiläen auftritt, zeigte dem 14-jährigen Paulo ein paar Tricks aus seinem Repertoire. „Ich hatte diese Stunde zum Geburtstag geschenkt bekommen“, erzählt Paulo Heber drei Jahre später. Mit weitreichenden Folgen. Aus der ersten Übungsstunde hat sich ein klarer Berufswunsch herauskristallisiert. Paulo will nach der Schule Zauberer werden. Thomas Born ist für den heute 17-Jährigen so etwas wie ein Mentor geworden. Sie sind, um in der Sprache der Zauberwelt zu bleiben, wie Zauberlehrling und Meister. Born gibt ihm Tipps, nimmt ihn mit zu Auftritten, einmal im Monat fahren sie gemeinsam zum Magischen Zirkel nach Meißen. Neben Thomas Born tummeln sich dort auch andere Berufszauberer. Paulo hat in der Runde den Kükenstatus. „Ja, da sind schon hauptsächlich ältere Männer“, sagt er grinsend. Doch das stört den Zauberlehrling nicht, denn: „Die haben die alten Tricks auf Lager. Da kann ich viel lernen.“

Und noch etwas zeigt die Runde: einen drohenden Fachkräftemangel. „Es gibt ganz klar zu wenig Nachwuchs“, sagt Thomas Born. Nach der Wende hat er sein Hobby zu seinem Hauptberuf gemacht. Wie alle Stahlwerker in dieser Zeit musste auch er sich neu erfinden. Vor allem zu den saisonalen Höhepunkten wie Ferienbeginn, Zuckertütenfest oder Nikolaus klingelt das Telefon oft. Dann verteilt er mitunter auch Absagen. Schließlich kann sich nicht mal ein Zauberer zerteilen. „Die Nachfrage ist auf jeden Fall da.“ Thomas Born will noch ein paar Jahre weiterzaubern, aber sehr weit ist das Rentenalter nicht mehr entfernt. Seine Söhne konnte er nicht von seinem Zauberhandwerk überzeugen, sagt Born und lässt durchblicken, dass er seine Künste im familiären Rahmen vielleicht etwas überstrapaziert hat. Apropos Familie. Ist der Beruf nicht extrem familienunfreundlich? Schließlich arbeiten Zauberer immer dann, wenn andere feiern. Aber Thomas Born winkt ab. „Andere arbeiten in Schichten. Das ist dann auch nicht gerade familienfreundlich.“

Vielleicht kann Paulo eines Tages in seine Fußstapfen treten. Doch noch geht der Riesaer zu Schule. Im übernächsten Jahr will er am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) sein Abitur bestehen. Neben dem Zaubern würde er sich danach gern als Pyrotechniker ausbilden lassen. Feuerwerk und Zaubershow – das klingt nach einer guten Mischung. Aber was sagen die Eltern? „Die unterstützen mich.“ Fast jeden Tag übt Paulo seine Zauberfertigkeiten. Auch eine Visitenkarte hat er sich schon zugelegt: „Tischzauberei“ ist darauf zu lesen. Denn Paulo ist weniger der Typ Zauberer, der Lokomotiven verschwinden lässt oder Menschen in Kisten steckt und zersägt. „Ich mag es, nur mit meinen Händen und mit ganz einfachen Dingen zu zaubern, mit kleinen Schaumstoffbällen oder Alltagsgegenständen wie Servietten.“ Trotzdem wolle er vielseitig bleiben – nicht immer nur die gleiche Art von Tricks mit den gleichen Materialien zeigen. Auch das macht aus seiner Sicht einen guten Zauberer aus. Gar nichts hält er davon, sich Tricks im Internet auf der Video-Plattform You Tube anzusehen. Zu groß ist die Gefahr, dass Zuschauer das Erklärvideo auch gesehen haben und ihn entlarven. „Das ist Mist. Da schaue ich lieber in Bücher wie dem Handbuch der Magie nach und versuche, eigene Tricks zu entwickeln.“ Besonders liebt Paulo den Moment, in dem der Gesichtsausdruck des Zuschauers von Neugierde zu Erstaunen wechselt. Wenn er weiß: Jetzt kommt mein Gegenüber nicht mehr mit. Dabei versucht Paulo, seinen eigenen Stil zu finden. „Das ist sehr wichtig“, sagt Thomas Born. „Man merkt sofort, wenn jemand in eine Rolle schlüpft, die nicht zu ihm passt.“

Als Probepublikum muss meist Paulos Familie herhalten. Aber das soll sich bald ändern. Derzeit arbeitet er an einem Programm, mit dem er vor fremdem Publikum auftreten kann. Und was fehlt dem Zauberlehrling aus Sicht seines Meisters noch für eine gute Show? „Es müsste noch etwas mehr aus sich herausgehen, lauter sprechen“, erklärt Thomas Born. „Aber das wird er schon noch hinbekommen.“

Paulo weiß das und will an sich arbeiten. In der Tat wirkt der 17-jährige noch etwas schüchtern. Doch sobald er anfängt zu zaubern, plötzlich zwei Schaumstoffbälle in der Hand hat, in der vorher ganz sicher nur einer lag – in dem Moment, in dem der Laie guckt wie ein Auto, hat er sein Selbstvertrauen wieder.

