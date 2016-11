Der Zauberer an der Orgel Mit Holger Gehring von der Dresdner Kreuzkirche erlebt Radeberg am Mittwoch einen der besten Organisten Europas.

Holger Gehring ist Organist an der Dresdner Kreuzkirche und gehört zu den renommiertesten Orgel-Spielern Europas. Am Mittwoch kommt er nach Radeberg. © PR

Die Orgel-Reihen, die sich Radebergs Kantor Rainer Fritzsch alljährlich für die Radeberger Stadtkirche einfallen lässt, haben sich längst weit über Radeberg hinaus als spannende Musikabende herumgesprochen. In diesem Jahr holt Rainer Fritzsch Kreuz-Organisten nach Radeberg. Organisten an Kreuzkirchen also.

Begonnen hatte er die Reihe dabei gleich mit einem sehr ungewöhnlichen Musiker: mit Christoph Ostendorf, der als Katholik über viele Jahre in der evangelischen Kreuzkirche in Berlin-Schmargendorf aktiv war. Und am morgigen Buß- und Bettag endet die diesjährige Reihe nun mit dem namhaften Organisten Holger Gehring von der Dresdner Kreuzkirche. Ein international renommierter Musiker – denn der gebürtige Bielefelder hat bereits zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe für Orgel-Literaturspiel und vor Orgel-Improvisation gewonnen.

Einer der Besten seines Faches

Ab 17 Uhr werden in der Stadtkirche Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian Bach und Gustav Adolf Merkel zu erleben sein. Und Holger Gehring wird dabei zeigen, dass er zurecht zu den Besten seines Fachs in ganz Europa gezählt wird – und in seiner musikalischen Ausbildung und Laufbahn schon mit zahlreichen wirklichen Größen der klassischen Musik zu tun, mit ihnen gespielt und vor allem viel von ihnen gelernt hat. Er studierte Kirchenmusik in Lübeck und Stuttgart – ging anschließend nach Frankfurt/Main, wo er künstlerisches Orgel-Spiel belegte. Zeitgleich studierte er an der Schola Cantorum in Basel Cembalo, Generalbass und Ensemble für Alte Musik. Meisterkurse führten ihn zu Marie-Claire Alain, Luigi Ferdinando Tagliavini, Andrea Marcon und Michael Radulescu.

Es wird also nicht nur einfach „das letzte“ Konzert der diesjährigen Orgel-Reihe in der Stadtkirche werden, sondern mit Sicherheit der Höhepunkt der Orgel-Reihe!

Holger Gehring in der Reihe „Kreuz-Organisten in Radeberg“, Mittwoch, 17 Uhr in der Stadtkirche Radeberg. Tickets an der Abendkasse: fünf Euro (ermäßigt drei Euro).

