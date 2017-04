Der Zahn der Zeit Jetzt ist es amtlich. RB Leipzig spielt nächste Saison international. Diego Demme hat indes andere Sorgen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Diego Demme über sein erstes Bundesligator. © contrastphoto Diego Demme über sein erstes Bundesligator.

Beim Kopfball traf ihn der Freiburger Nicolas Höfler voll mit dem Fuß im Gesicht.

Bestens gelaunt verteilten Trainer Ralph Hasenhüttl und die Profis von RB Leipzig Schokoladen-Ostereier an die Fans und ließen sich feiern. „Europapokal, Leipzig international“ schallte es ihnen beim Auslaufen am Tag nach dem erstmaligen Einzug ins internationale Geschäft entgegen.

Am Ziel ihrer Träume sind die ambitionierten Sachsen aber noch nicht, nachdem sie sich aber mindestens schon mal das Ticket für die Qualifikation zur Königsklasse gesichert hatten. „Wir sind noch nicht fix in der Champions League, deswegen gibt es noch einige Aufgaben zu erledigen“, sagt Trainer Ralph Hasenhüttl.

Zwei Siege aus den verbleibenden fünf Begegnungen fehlen noch, um ab Herbst definitiv in der Champions League dabei zu sein. Platz vier ist den Überfliegern sicher, doch das ist nicht genug. „Natürlich wollen wir jetzt Zweiter bleiben. Wenn die Mannschaft so weitermacht, dann haben wir gute Chancen, das zu schaffen“, betont Sportdirektor Ralf Rangnick nach dem vierten Erfolg in Serie.

Momente und Gesichter des 4:0-Heimsieges gegen den Mitaufsteiger aus Freiburg.

Glück im Unglück

Sein erstes Tor im Profi-Fußball war für Diego Demme richtig schmerzhaft. Bei seinem Kopfball zum Endstand traf Freiburgs Nicolas Höfler den RB-Abräumer mit dem Schuh im Gesicht. Er verlor einen Schneidezahn. Statt zu jubeln, lag er zunächst benommen am Boden. Er nahm es aber gelassen, schoss später auf dem Rasen lachend mit Zahnlücke Selfies: „Ich freue mich riesig über mein Tor, auch wenn ich einen Zahn verloren habe.“ Hasenhüttl, der das Laufwunder gerne auch seinen Krieger nennt, wollte Demme vorher eigentlich schon auswechseln. Weil sich aber Marcel Sabitzer leicht verletzte, musste Demme durchspielen.

„Was hätte ich ihm vorenthalten, wenn ich es getan hätte. Gott sei dank habe ich es nicht gemacht“, sagte Hasenhüttl und legte scherzend nach: „Gefahr für sein Gebiss besteht, glaube ich, nicht mehr. Denn so viele Tore schießt er wohl nicht mehr.“

Am Ostersonntag bekam Demme dann beim Zahnarzt ein Provisorium und „am Saisonende kommt ein neuer Keramik-Zahn rein“, sagt der 25-Jährige, der den verlorenen Zahn in einer Vitrine aufbewahren will. „Der kommt ins Museum“, fordert indes Kapitän Dominik Kaiser.

Historische Rückkehr

In ihrer Premieren-Saison haben die Leipziger schon für einige Rekorde in der Bundesliga gesorgt. Und nun auch dafür, dass in Leipzig erstmals seit mehr als 28 Jahren wieder internationaler Fußball gespielt wird. Schlechter als Vierter kann Leipzig nicht mehr werden, hat damit die Qualifikation zur Champions League und mindestens die Europa League sicher. Zuletzt spielte der 1. FC Lokomotive Leipzig in der Saison 1988/1989 im Uefa-Pokal. In der zweiten Runde schied Lok gegen den SSC Neapel mit Argentiniens Legende Diego Maradona aus, nachdem man es in der Saison 1986/87 sogar bis ins Finale nach Athen geschafft hatte. Dort war Ajax Amsterdam der Gegner, und ein gewisser Marco van Basten sorgte für den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand.

Schwedischer Rekordjäger

Der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg ist auf Rekordjagd. Mit seiner Freistoßflanke auf Yussuf Poulsen zum 1:0 holte er seinen 17. Scorerpunkt der Saison. Er ist damit nicht nur bester Vorlagengeber der Bundesliga, sondern auch in Europa. Forsberg jagt nun den Liga-Bestwert von Kevin de Bruyne. Der Belgier hatte in der Saison 2014/2015 in Diensten des VfL Wolfsburg in einer Saison 21 Vorlagen gegeben.

Erneute Trauer

„Der Fußball rückt für uns heute damit in den Hintergrund. Unser Beileid & tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, schrieb RB Leipzig beim Kurznachrichtendienst Twitter. Nach Angaben des Vereins war ein 56-jähriger Fan vor dem Spiel im Stadion mit Herzversagen zusammengebrochen und später im Krankenhaus an plötzlichem Herztod gestorben. Am Rande der Heimpartie gegen Wolfsburg (0:1) war am 11. März schon einmal ein Mann vor dem Stadion zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. (dpa, mit SZ und sid)

zur Startseite